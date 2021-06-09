Dicle Üniversitesi personel alımı yapacak
Dicle Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 99 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere ilanda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacak.