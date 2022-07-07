Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Dicle Üniversitesi hemşire, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri, büro personeli ve diğer sağlık personeli alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi hemşire, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri, büro personeli ve diğer sağlık personeli alacak.
Başvurular Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.