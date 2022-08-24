Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Dicle Üniversitesi KPSS B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 54 sözleşmeli personel alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 54 Sözleşmeli Personel alacak.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde http://pbs.dicle.edu.tr/ internet adresinden online olarak yapılacak.