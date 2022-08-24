  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Takip Et

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi KPSS B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 54 sözleşmeli personel alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 54 Sözleşmeli Personel alacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde http://pbs.dicle.edu.tr/ internet adresinden online olarak yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.