Didim'de kahverengiye dönen deniz suyuna soruşturma
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Didim'den gelen kahverengi deniz suyu ihbarı üzerine harekete geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Didim Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden yetkililer, denizden analiz etmek üzere su numunesi aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Didim Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi alındı. Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek. Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
Sözü edilen bölgede, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görüldü.