Dijital dönüşüm KOBİ’lere kaldıraç etkisi yaratacak

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Şikago’daki TOBB Ticaret Merkezi’nin Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine destek anlamında önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Zeytinoğlu, “Bu hamleler önümüzdeki dönemde, bu bölgelere ve dünyada ihracat yapmadığımız ya da ihmal ettiğimiz bölgelere giriş için Türk sanayicisinin bileti olacaktır” dedi.

İhracatta güçlü performans

Küresel ekonomideki belirsizlik, gemi hat kısıtlamaları, çip sorunu ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen, ihracatta Türkiye’nin güçlü performans gösterdiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Ağustos itibariyle yıllık ihracatımız 207 milyar 469 milyon dolar ile rekor seviyeye yükseldi. İhracattaki bu ivmelenmede rekabetçi kurun da etkilerini görüyoruz. Son 4 ayın en az 2’sinde 20 milyar dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Öncü göstergelere göre 2021’i yüzde 9 ila 12 civarında büyümeyle tamamlanacağını bekliyoruz” dedi.

Sera gazı 2050'de sıfırlanacak

Önceki hafta yapılan seçimlerde İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanlığına 4. kez seçilen Zeytinoğlu, yeşil ekonomi ve yeşil teknolojilerde Avrupa’nın oynadığı role dikkat çekti. Zeytinoğlu “Avrupa Birliği (AB) bu alanlarda liderliği üstlenirken sanayi ve ticaret politikaları aracılığıyla dünya pazarlarına da yön vermeyi ve ticaret ortaklarındaki yeşil dönüşüme öncülük etmeyi planlıyor” dedi. Zeytinoğlu, AB’nin Paris İklim Anlaşması içerisinde yer alan Yeşil Mutabakat ile üretim, tarım, ulaştırma, hizmet ve inşaat gibi tüm sektörlerde döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanmasını amaçladığını bildirdi, Zeytinoğlu, AB’nin sera gazı salımlarını 2030’a kadar yüzde 55 azaltacağını, 2050’de ise tamamen sıfırlamayı hedefl ediğini vurguladı.

AB’nin yeşil ve dijital dönüşümü kapsayan yeni politikasına Türkiye’nin de uyum sağlaması gerektiğini belirten Zeytinoğlu, “Dijital dönüşüm gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı da, ekonomimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacak. Bir ülkenin kendi Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) varsa, karbon emisyonlarını vergileyebilecek ve tahsil ettiği vergileri de, ithal mal, AB’ye girerken mahsup edilebilecek. Ülkede böyle bir düzenleme yoksa vergi doğrudan sınırda AB’ye ödenecek. Bu nedenle ‘Karbon fiyatlaması sistemini’ tasarlamak önemli” diye konuştu.