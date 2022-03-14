Dijital dönüşümü başaranlar Kayseri’de hikayelerini anlattı

KAYSERİ - Kayseri’de Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) ev sahipliğinde “Geleceğe Dönüş” teması ile Anatolian Business Forum (ABF) düzenlendi. Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen foruma, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, iş dünyası ve STK’lar katıldı.

Forumun açılış konuşmalarını, GYD ve Anatolian Business Forum Kurucuları Anıl Taşdemir, Eren Şerefoğlu, Kayahan Nacar, TRT Genel Müdürü Ahmet Albayrak ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gerçekleştirdi. Dijital çağda geleceği yönetebilmek için girişimcilik ve start-up yolculuğunda deneyimlerin paylaşıldığı paneller sonrası panelistlere Anatolian Business Forum (ABF) için hazırlanan NFT taktim edildi. 360 derece çekimlerin yapıldığı paneller sonrası ise katılımcı öğrenciler arasından yapılan çekilişle VR gözlükleri hediye edildi, öğrencilere mentörlük ve burs imkânı sağlandı.

“81 ilde Geleceğe Dönüş”



Programın açılışını, Anatolian Business Forum Başkanı& Kurucu Ortak Anıl Taşdemir gerçekleştirdi. 81 ilde sürdürülmesi planlanan zirvenin açılış konuşmasında; girişimcilik ve start-up ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenirken, kariyer yolculuğunu dizayn eden üniversite öğrencilerine vizyon oluşturmayı, start-uplara mentörlük yapacak bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Anıl Taşdemir; “Başarının doğru yol haritası ve cesaretten geçerken, dijitalleşen dünyada fark yaratan kazanıyor. Bu anlamda Anatolian Business Forum olarak 81 ilde gençlerle geleceği konuşacağız. Ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmayı hedefledik, bu yolda gereken tüm çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak; “Analog bir dünyadan dijital bir dünyaya adım atıyoruz. Sonuç olarak bilgiye ulaşmak ve kullanmak günümüzde daha iyi hale gelmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmaları destekliyor ve sürekliliğini temenni ediyoruz” dedi.

Anatolian Business Forum (ABF) etkinlik açılışının Kayseri’de yapılmasından mutlu olduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Dijitalize bir çağdayız, bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehircilik için önemli çalışmalar sürdürmekteyiz. Bizleri daha güzel yarınlar bekliyor. Türkiye'de ilk olan Anatolian Business Forum’un hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Engelli bireyler için bir platform kurdu

Programın ilk özel oturumunu “Hayalleriniz Ancak Öğrendikleriniz Kadardır” başlığı ile gerçekleştiren ve engel tanımayan “Yeterly CEO’su Muratcan Çiçek gerçekleştirdi. Engelli bireyler için sosyal farkındalık yaratacak bir platform olması için kurduğu YETERLY deneyimlerini katılımcılar ile paylaşan Çiçek özellikle zirvenin engelli bireylere yönelik tüm düzenlemelerin yapılmış olduğu Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Forumun ilk oturumu “Start-up Kültüründe Yükselmek” başlığı ile Brain Grup CEO’su Emir Kosif moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturum konuşmacılarından Falaaddin Kurucu Ortak ve CTO’su Kaya Diker; girişimcilikte ortaklığın evlilik kadar önemli olduğunu vurgularken, Anatolia GSF Kurucu Ortağı Enes Uğurlu; kendi fikri olan veya yazılımcı olmak isteyenlere mentörlük yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Moderatörlüğünü Paramita Partners Lider &Yönetici Koçu Ufuk Çarşıbaşı’nın gerçekleştirdiği, “Dijital Çağda Lider Olmak” başlıklı panelde konuşan RevolationDM CEO’su Yılmaz Bozan; “Yazılımı kendi çabalarımla öğrendim. Tecrübelerimi hiçbir beklentim olmadan kazanmak üzere kurgulayarak çalıştım, böylece kendimi daha hızlı geliştirme fırsatı buldum” dedi.

Başka bir panelde konuşan Haberler.com CEO’su Av.Bedia Teymur, “Teknoloji kadın ya da erkek herkese kendi işini kurma fırsatı veriyor. Biz 5 kişi ile başladığımız işimizi sondakika.com, haberler.com gibi büyük haber platformları haline dönüştürerek medyaya kazandırdık. Çalışırken kadın ya da erkek olmaya değil; gerçekten hep birlikte üretmeye odaklanmak gerekir” diye konuştu. Gözüküçük Makine YK Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Meclis Üyesi Zuhal Gözüküçük ise yönettiği kriz süreci sonrasında CERN tedarikçisi olmaya giden deneyimlerini paylaştı.