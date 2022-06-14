Dijital müzik dağıtım sektöründe küresel şirket oldu

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Artvin’in Arhavi ilçesinde doğan Levent Karahan 6 yaşında ailesiyle birlikte Almanya’ya gitti. 15 yaşında batary çalarak müzik dünyasına başlayan Karahan pop müziğe ilgi duymaya başladı. Müzisyenlik, prodüksiyon işleri yaparak Sony ve Üniversal gibi müzik dağıtım şirketlerinde çalıştığını belirten Karahan, 1999 yılında dijital müzik dağıtım şirketi kurdu.

Almanya’da School Of Auıdı Enginering’de ses mühendisliği eğitimi alan Levent Karahan 2002 yılında Jamaika'ya taşındı. Müzik çalışmalarını 8 yıl bu ülkede sürdüren Karahan, bu sürede Jamaika müzik endüstrisi birlik kuruluşu UMIJam’de yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak da görev yaptı. İki evliliğinden 2 çocuğu bulunan Karahan 2012’de Antalya’nın Kemer’in Beycik köyüne yerleşerek, dijital müzik dağıtım çalışmalarını burada sürdürdü.

Apple iTunes ve Spotify henüz yoktu

Levent Karahan, 1999 yılında dijital müzik dağıtımının yeni başladığı ve Apple iTunes ve Spotify’ın henüz var olmadığı dönemde şirketlerin kendi markaları altında müziklerini indirebilip işlemlerini sağlayan ilk arayüz çözümünü sunan dijital müzik dağıtım şirketi Yoom’u kurduğunu anımsattı.

Küresel marka olduk

Dijital müzik dağıtımı yazılım sistemiyle, dünyanın dört bir yanında müzik üreticilerini ve eserlerini dünyaya tanıtmaya başladığını belirten Karahan, yüzde 50 hissesi kendisinde olmak üzere aralarında Alman, İsveçli, İngiliz, Rus ve ABD’li 8 arkadaşıyla birlikte Eveara isimli dijital müzik dağıtım şirketini kurduklarını söyledi. Karahan şunları kaydetti.

‘’Bağımsız müzik dağıtımını tercih edip, kariyerini kendi eline alan sanatçıların sayısı her geçen gün artıyor. Bizde müzik endüstrisindeki bu baskın trende bir çözüm sunuyoruz. Küresel White Label ortak ağı aracılığıyla şirketlerin vizyonlarına ulaşmalarında görünmez ve sessiz bir ortak olduk. Şirketlere kendi markalarını kullanarak müzik dağıtım sistemlerini kurmalarını sağlayan arayüzü satan bir şirketiz. Şirketler B2B sistemimizi satın alarak müşterilerine, dijital müzik platformlarına müziklerini yükleyebilme olanağı sunuyor. Ayrıca doğrudan anlaşma sağladığımız müzik platformlardan sanatçıların telif hak edişlerini topluyor. White Label çözümüyle ‘kendin yap’ (do-it-yourself) dijital müzik dağıtımı söz konusu olduğunda, EVEARA artık küresel çaptaki markalardan biri haline geldi.”

5 milyon abone hedefledi

Amazon, Apple, Avid, Digicel, Dolby, Jio, Line, Meta, Sony, SoundCloud, Spotify, Tencent, Yandex gibi dünyanın en büyük markalarıyla çalıştıklarını ifade eden Ses Mühendisi Levent Karahan, 100 bin kullanıcı aboneye ulaşırken 2026 yılında 5 milyon kullanıcıya hizmet vermeyi hedeflediklerini bildirdi. Dijital müzik dağıtım sektörünün dünyada 28 milyar dolar ticaret hacmi bulunduğunu, 2026 yılında da 38 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Karahan, şöyle devam etti.

‘’Hızla gelişen teknoloji ve pandemi süreciyle birlikte müzik dinleme alışkanlıklarımız da değişti. Müzik dinleme ve sanatçıya müziğini yayınlama olanağı sunan dijital platformların sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye dünya müzik sektörü içerisinde 37. sırada yer alıyor ve pazar büyüklüğü 55,4 milyon dolar. Türkiye olarak dünya müzik endüstrisi içerisindeki büyüme hızımız yüzde 52,1 olarak açıklandı. Bu gelecekte müzik yazılımı alanında da önemli adımların atılması için umut vericidir. Bu yılsonu 3 milyon Euro ciro hedefledik. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında yatırımcı arıyoruz.’’

NFT ve Metaverse dünyasına gireceğiz

Pandemi süreci ile birlikte sanatçıların müziklerini evlerinde kaydedip, dijital platformlara yükleyip gelir elde etmesiyle ‘Kendin Yap’ seçeneği ile sanatçılara kendi müziklerini diledikleri şekilde dijital müzik dinleme platformlarına yükleyebilme olanağı sunduklarını anlatan Karahan, şöyle konuştu.

‘’Avid ve Line gibi dünya genelindeki birçok markaya dağıtım, müzik tanımlama, parmak izi, analiz, pazarlama araçları, raporlama, ödeme ve destek dahil olmak üzere modern B2B, SaaS ve White Label çözümü sağlıyoruz. ‘Kendin Yap’ dijital müzik dağıtım sektörü yılda yüzde 40 büyüyor. Türkiye olarak müzik yazılımı sektöründe henüz istenilen seviyeye ulaşamadık. Genç yazılımcılar desteklenerek Türkiye’den de global markaların çıkması teşvik edilmeli. NFT ve Metaverse dünyasına giriş için çalışmalarımızı başlattık. Blockchain, audiobook, video ve postcast dağıtımı yapabilme üzerine de çalışıyoruz.’’

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