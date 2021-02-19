Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB’ye yatırımcı arayışı hızlandırıldı

İZMİR - Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı zoom üzerinde online olarak yapıldı. Toplantıda yatırımcılara bölgeden bir an önce yer alma çağrısında bulunuldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya EİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de katıldı. Celep, “Yatırımcı, ihracatçı üretmek zorunda. Ürettiğimiz sürece ekonomimiz güçlenecek. Dikili TDİOSB, alanında önemli bir üretim üssü olacak. Ülkemiz genelindeki yatırımcıları bölgeye yatırıma davet ediyoruz” dedi.

50 sera, 33 sanayi parseli

Dikili TDİOSB Müdürü Dr. Hitay Baran 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi ile 3 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen bölgede sera parsellerinin metrekare birim fiyatlarının 163 TL, sanayi parsellerinin ise 218 TL olarak belirlendiğini kaydetti. 315 bin metrekare sanayi parseline karşı 1 milyon 823 bin metrekare sera alanına sahip olacak Dikili TDİOSB’nin İzmir’de ortak iş yapma kültürünün örnek modelini oluşturduğunu kaydeden Baran, satışların halen devam ettiği OSB’de en küçük sera parselinin 25, sanayi parselinin ise 6 bin metrekare olduğu bilgisini verdi. Çeşitli hibe ve destek programlarıyla yatırımcının en uygun şartlarda üretime geçmesi için altyapıyı hazırladıklarını belirten Baran, “Ülkemiz genelinde 40 firma belirledik. Bunları bölgemize kazandırmak için etkin bir çalışma içindeyiz” dedi. Baran, 50 sera, 33 tarımsal sanayi parselinden 15’inin satışının gerçekleştiği bilgisini verdi.

Proje Danışmanı Fatih Üçgün ise bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz jeotermal enerji imkanı olduğunu belirterek, “Bölgemiz tam anlamıyla yeşil bir OSB olacak. 2023 sonuna kadar altyapı yatırımlarını tamamlamayı, 2024’ten itibaren üretimin başlamasını planlıyoruz” dedi.