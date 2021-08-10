Dilovası Belediyesine ait 3 dükkan kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait olan Tavşancıl, Cumhuriyet ve Demirciler Mahallelerinde bulunan 3 adet dükkan, gelir getirmesi amacı ile açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Tavşancıl Mahallesinde yer alan dükkan 10 yıllığına, diğer iki dükkan ise 3'er yıllığına kiralanacak.

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