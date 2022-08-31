Dilovası Makine İhtisas OSB'den eğitime 10 milyon TL’lik destek

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yapmış olduğu protokol kapsamında her OSB bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile eşleştirilmişti. Bakanlık onayı ile gerçekleştirilecek proje kapsamında, Dilovası Mesleki ve Teknik Okulu'nun laboratuvarları, fiziki yapısı, atölyelerin teknolojik donanımları, bilgisayar ve teknik ihtiyaçlarının tamamı Dilovası Makine İhtisas OSB tarafından yenilenecek. Daha önce gerçekleştirilen tablet bilgisayar kampanyasının da sponsoru olan Dilovası Makine İhtisas OSB’nin, yaklaşık 10 milyonu bulacak yeni desteği ile öğrenciler daha modern imkânlar da eğitim alabilecekler.

Hedef, ilk 1000 öğrenci içerisinde 20 Dilovalı öğrenci görmek

Eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Makine İhtisas OSB yöneticileri, önümüzdeki yıllarda ilk 1000’e en az 20 Dilovalı öğrenci girdirebilmek için seferber olduklarının altını çizdiler. Dilovası Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu ilk hedeflerinin daha önce eğitimini destekledikleri okullardaki başarıların tekrarını sağlamak olduğunu kaydetti. “Dilovası ENKA MTAL'nin gösterdiği başarının benzerlerinin Dilovası'nda tekrarlarının olmasını istiyoruz. Çünkü Dilovası Makine İhtisas OSB olarak destek verdiğimiz Dilovası ENKA MTAL öğrencisi Zeynep Dila Kuyucu; üniversite sınavında, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testinden (YDT) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Şimdi bu başarıların devamını istiyoruz” dedi.