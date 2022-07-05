Dilovası Tepecik Mesire Alanı hizmete açıldı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Bölge halkının keyifli alan geçirebileceği Tepecik Mesire Alanı’nın açılışına, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, sanayiciler, meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Yeşil alanları, doğal güzelliğinin yanı sıra Tepecik Mesire Alanı’nın içerisinde kır lokantası, kır çay bahçesi, spor alanları, piknik alanları, kontrol noktaları, mescit, otopark, kamelyalar vb. birçok sosyal donatı da yer alacak.

“2022 yılı yatırım dönemi olacak”

Dilovası için yeni yatırımlarına devam edeceklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ne söz verdiysek bir bir yerine getirmeye başladık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu çalışmada nihai projeyi tamamladıktan sonra, çalışmaları başladık. Günden güne ilçemize yakışan çalışmaları beraber yapıyoruz. İlçemizi her alanda daha ileriyle taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu dönem yatırım dönemi. İlçemizde birçok altyapı çalışması tamamlandı. Tavşancıl komple yenileniyor. Kayapınar’ın üstüne de çok büyük bir mesire alanı yapacağız. Bize verilen imkânları ilçemize hizmet olarak kazandırıyoruz. Gece gündüz demeden sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise yaptığı konuşmada, “Bu eseri ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Ormanlarımızı korumak hepimizin temel görevi. Bu güzel ormanlarımızı gelecek kuşaklara borçluyuz. Bunu en iyi şekilde koruyup, geleceğe aktaracağız. Bu yerleri korumak için dikkat edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Tepecik Mesire Alanı’nın kurdelesini kesti.