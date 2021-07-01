Dilovası, yatırımlarla turizm bölgesi olmayı hedefliyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Göreve başladığı günden itibaren 2 yıllık süreçte ilçe genelinde yapılan ve yapımı devam eden projeleri değerlendiren, planlanan projelere ilişkin bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öncelikli hedeflerinin sanayi bölgesi olarak bilinen Dilovası’nı turizm şehrine dönüştürmek olduğunu belirtti.

Başkan Şayir, “Dilovası her ne kadar dışarıdan bakıldığında sanayi kenti gibi görünse de, büyük bir tarihi, sportif ve turizm potansiyeline sahip. Yapımına başlanan ve kısa sürede devreye girecek olan, Tavşancıl Tarihi Evleri Restorasyonu, Tavşancıl Butik Otel, Tavşancıl Sahili Deniz Sporları ve Kürek Takımı, Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Dilovası Millet Bahçesi ve ilçe kütüphaneleri gibi önemli projelerimiz sayesinde, Dilovası her şehirden insanın ziyaret ettiği bir cazibe merkezi olacak. Bunu sanayicilerimizle ve bölge halkımızla birlikte yapacağız” dedi. Şayir, Dilovası’nın sanayi açısından ülkeye sağladığı katma değeri, turizm açısından da sağlamayı hedeflediklerini, bu konudaki girişimlere ağırlık verdiklerini kaydetti.

235 milyon liralık yatırım

İlçede 90 milyon TL’ye mal olan tamamlanmış, 145 milyon TL’lik ise devam eden projelerinin olduğunu söyleyen Şayir, “Seçim beyannamemizde olmayan 54 projeden 33 projemizi tamamladık. Projelerimizin yüzde 60’ını tamamlamış bulunuyoruz. 235 milyon TL’lik yatırım yaptık. Aile danışmanlık ve kariyer-istihdam merkezi projemizle sanayiciyi ve bölge halkını bir araya getirerek, iş ve işçi bulmalarında destek oluyoruz. Merkezimiz ile bugüne kadar yaklaşık 1.300 kişi istihdam edildi” ifadesini kullandı.

İlçede faaliyete geçirilen eğitim ağırlıklı yatırımlara değinen Başkan Hamza Şayir, “Şuan da 7 tane anaokulumuz var. Okullarımızda, montessori ve robotik kodlama sınıfları var. Meslek liselerimizde okuyan öğrencilerimize, bu anaokullarında staj yapma imkanı sağlıyoruz” diye konuştu. Sıfır atık projesi kapsamında, çocukları ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Şayir, geri dönüşüme kazandırılan ürünlerle doğaya katkıda bulunarak, üretimde tasarruf sağladıklarını belirtti.