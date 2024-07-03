Dinçer: "Mersin'de kurulacak balık çiftlikleri doğaya ve turizme zarar verecek"
CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin hem doğaya hem de turizme zarar vereceğini ifade etti ve ekledi: "8 turizm koruma alanı ile ilgili yatırım beklerken turizmde bakir olan ilimize balık çiftliklerinin kurulmasına karar veriliyor" dedi.
Talat Dinçer, Mersin'e 10 yeni balık çiftliği kurulmasına karar verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Balık çiftliklerinin Aydıncık ve Anamur ilçeleri arasına konuşlandırılmasına karar vermişler. Balık çiftlikleri öyle bir atık bırakıyor ki aslında hiçbir zarar yokmuş gibi görünse de maalesef büyük zarar veriyorlar. 10 balık çiftliğinin günlük denize bırakacağı 20 ton atık var. Bu atıklar insan sağlığına zararlı. Bu atıklar denizin içinde yaşayan canlılara zararlı, çevreye zararlı. Bu atıklar aynı zamanda kıyılara zararlı. Çiftlikler kurulduğu takdirde caretta carettaların da yaşam alanı kısıtlanacak. Balık çiftlikleri hem doğaya hem turizme zarar verecek."