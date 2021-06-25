  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Takip Et

Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek. İhale, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Cadddesi No: 30 Yahşihan-Kırıkkale adresinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.