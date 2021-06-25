Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek. İhale, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Cadddesi No: 30 Yahşihan-Kırıkkale adresinde yapılacak.