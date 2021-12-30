Dioki, 40 milyon dolarlık 2’nci fabrika yatırımına başladı

Eray ŞEN



ADANA - Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde üretim yapan petrokimya şirketi Dioki, 40 milyon dolar maliyetle kuracağı ikinci fabrikanın yatırımına başladı. Yılda 60 bin ton kristal polistiren (GPPS) ve 18 bin ton genleşebilir polistiren (EPS) üretim kapasitesine sahip şirket, 70 bin ton GPPS üretimi planladığı yeni fabrikanın devreye girmesiyle yaklaşık 148 bin tonluk kapasiteye ulaşacak.

Dioki Petrokimya CEO'su A. Sefa Küçükboyacı, tamamen öz kaynakları ile hayata geçirecekleri yeni fabrikayı 2022 sonunda devreye almayı planladıklarını söyledi. Küçükboyacı, mevcut fabrika yanındaki 20 dönümlük arazide kuracakları yeni yatırımın maliyetinin, 30 milyon doları makine-teçhizat olmak üzere toplam 40 milyon dolar olduğunu belirtti. Sefa Küçükboyacı “Yeni fabrikanın yapımına da yine kendi teknolojimizle, kendi mühendisliğimizle başlıyoruz. Mevcutta EPS ile GPPS üretimi yapan iki fabrika vardı. Yenisi sadece köpük, buzdolabı, gıda ambalajı gibi sektörlerde kullanılan GPPS üretecek. Şu anda yoğun talep var, ürün kalitemiz ve teknolojimiz çok iyi, bu nedenle bu yatırım yapmaya karar verdik” diye konuştu.

Yurt içindeki talep artışı fabrika kurduruyor

Kristal polistirene yurt dışından da talep olduğunu ancak iç pazara öncelik verdikleri için, çok azını ihraç edebildiklerini vurgulayan Küçükboyacı, “Asıl yurt içindeki ciddi talep artışı bizi yeni tesisi kurmaya teşvik etti. İç pazara ürün yetiştiremiyoruz, fazla olursa ihraç ediyoruz. Bu nedenle Avrupa’daki müşterilerimizden ‘neden sürekli mal vermiyorsunuz’ tarzında serzenişler de alıyoruz. İkinci fabrikadan sonra bunu aşmayı düşünüyoruz. Avrupa pazarında hedef ülkelerimize aylık belirli bir miktarda kontenjan ayırıp bu müşterilerle çalışmak istiyoruz” dedi.

“Üretimimizin ithal ikamesi boyutu var”

Yeni fabrikanın ithal ikamesi boyutuna da dikkat çeken Küçükboyacı, “Türkiye’nin yıllık 300 bin tondan fazla solid polistiren tüketimi var. Bunun 60 bin tonunu biz üretiyoruz, yeni tesis ile 70 bin ton daha üreterek, 130 bin tona çıkacağız. Yurt içinde bir başka fabrika da 40-50 bin tonluk üretim yapıyor. Bunu da hesaba kattığınızda, yine de ülke olarak 130 bin tona yakın açığımız var” yorumunu yaptı.

Yeni fabrika ile halen 100 civarında olan istihdam sayısının da 40-45 kişi kadar artabileceğini belirten Küçükboyacı, bundan sonraki hedefleri konusunda ise şunları söyledi: “Hedefimizde ABS dediğimiz bir plastik türü daha var. Bu ürün, otomotiv sektörünün de aralarında bulunduğu çeşitli sektörlerde kullanılan daha endüstriyel bir malzeme. İşlerimiz planladığımız gibi giderse 2023 yılında da bu ürüne yönelik bir yatırıma geçebiliriz. Bu konudaki teknoloji ve lisans görüşmelerimiz titizlikle devam ediyor.”

“Fabrikayı kendi teknolojimizle yapıyoruz”

Yeni fabrikanın teknik özelliklerine de değinen Küçükboyacı, “Elimizdeki fabrikayı, makine ve ekipmanları ile birlikte yeniden tasarladık ve kendi reçetelerimizi oluşturduk. Burada özellikle makine ve bilhassa reaktörlerin iç tasarımları çok önemli ve hassas. Tüm İmalat detay resimlerini hazırladık. Mühendislik olarak gereken tasarımların hepsini yaptık. Reaktörleri Türkiye’de yaptırıyoruz, makine teçhizat boyutunda prensip olarak sadece Türkiye’de yapılamayanları yurt dışından alıyoruz” ifadesini kullandı. Küçükboyacı, yeni fabrika tasarımında Paris iklim anlaşmasının getirdiği hedeflere ulaşabilmek için yeni eklemeler ve düzeltmeler de yapıldığını bildirdi.