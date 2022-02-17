Dioki, 40 milyon dolarlık ikinci fabrikasının temelini attı

Eray ŞEN



ADANA - Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde kurulu petrokimya şirketi Dioki’nin, 40 milyon dolarlık maliyetle kuracağı ikinci fabrikanın temeli atıldı. Yatırım kararını geçtiğimiz aylarda DÜNYA’nın duyurduğu şirket, 70 bin ton kristal polistriren (GPPS) üreteceği yeni fabrikanın devreye girmesiyle, toplam GPSS ve genleşebilir polistiren (EPS) üretiminde 150 bin tonluk kapasiteye ulaşacak. Dioki’nin öz kaynakları ile hayata geçireceği yeni fabrika 2022 sonunda devreye alınacak.

Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 2016 yılında tamamen yerli sermaye ile yıllık 80 bin ton GPPS ve EPS üretimine başlayan Dioki Petrokimya, 5 yılda mevcut kapasitesine ek olarak 70 bin ton/yıllık GPPS tesisini devreye almak için tüm fizibilite çalışmalarını tamamladı. Temel üretim ekipmanının siparişlerini veren şirket, gerekli lisans anlaşmalarını da imzaladı.

Dioki Petrokimya Sanayi AŞ CEO'su A. Sefa Küçükboyacı, mevcutta EPS ile GPPS üretimi yapan iki fabrikaları olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yeni fabrikamız sadece köpük, buzdolabı, gıda ambalajı gibi sektörlerde kullanılan GPPS üretecek. Şu anda yoğun talep var, ürün kalitemiz ve teknolojimiz çok iyi, bu nedenle bu yatırımı yapmaya karar verdik.”

“Kendi teknolojimiz ve mühendisliğimiz”

Yeni fabrikayı da yine kendi teknolojileri ve kendi mühendislikleri ile yapacaklarına dikkat çeken Sefa Küçükboyacı, “Elimizdeki fabrikayı, makine ve ekipmanı ile birlikte yeniden tasarladık ve kendi reçetelerimizi oluşturduk. Reaktörleri Türkiye’de yaptırıyoruz, makine teçhizat boyutunda prensip olarak sadece Türkiye’de yapılamayanları yurt dışından alıyoruz” ifadesini kullandı. Yeni fabrika tasarımında Paris İklim Anlaşması’nın getirdiği hedeflere ulaşabilmek için bazı düzenlemeler yapıldığını aktaran Küçükboyacı, halen 100 civarında olan istihdam sayısında da 40-45 kişi kadar artış olacağını kaydetti.

“2023 sonunda ABS üretimi planlıyoruz”

Şirketin hedefleri hakkında bilgi veren A. Sefa Küçükboyacı, yeni GPPS fabrikasını en kısa sürede devreye alarak, yurt içi ve yurt dışı ana üreticilerine hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Küçükboyacı, ayrıca Aralık 2023 sonunda toplam 60 bin ton/yıl kapasiteli ABS+SAN tesisini devreye almak istediklerini açıklayarak, “Hedefimizde ABS dediğimiz bir plastik türü daha var. Bu ürün, otomotiv sektörünün de aralarında bulunduğu çeşitli sektörlerde kullanılan daha endüstriyel bir malzeme” dedi.

Küçükboyacı, Türkiye’de GPPS, ABS ve SAN ithalatını bitirmeyi ve yurt dışına ödenen hammadde maliyetini minimuma indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.