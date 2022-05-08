Diyarbakır OSB adayı Yeşil Liste, projelerini paylaştı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi yönetimi için adaylığını açıklayan Yeşil Liste, yaptığı açıklama ile projelerini paylaştı.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek OSB seçimlerine iddialı ve kararlı bir şekilde hazırlanıldığının kaydedildiği açıklamada, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin vizyonunu günün koşullarına ve değişen çevresel faktörlere göre katılımcı bir yaklaşımla yeniden belirleneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada Yeşil Liste’nin projeleri şöyle sıralandı:

Ortak Akıl Platformu kurulacak

Elektrik altyapısı iyileştirilecek

Model fabrika kurma çalışmalarına devam edilecek

Teknik tekstile geçiş çalışmaları yapılacak

İhracat Ofisi sanayicilerin hizmetine açılacak

“Dijital bir OSB’yi hayata geçirmeyi kendimize görev addediyoruz”

Dünyada dijitalleşme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bizlerin de hem firma olarak hem de kurumlar olarak bu sürece çok hızlı entegre olmamız gerekiyor. Bu kapsamda OSB’mizde sunulan tüm hizmetleri aynı platforma taşımayı ve dijital bir OSB hayata geçirmeyi kendimize önemli bir görev olarak addediyoruz, Sanayicilerimize avantajlı hizmet verebilecek ve OSB sınırları içerisinde yer alacak bir akaryakıt istasyonu kuracağız, Çevreci politikalar günümüzün en üzerinde durulan konularından biridir. Bizlerde Yeşil Liste olarak, Yeşil OSB sloganıyla çevreci bir yaklaşımla OSB’mizi koruyup güzelleştireceğiz. Yoğun bir ağaçlandırma ve bu ağaçları koruma çalışması yapacağız. Çevreye duyarlı bir OSB için sürekli eğitimler ve bilgilendirmeler yapacağız. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara karşı hassasiyetimizi koruyarak geliştireceğiz, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve ülkemizin ihracat kapasitesinin artırılmasını hedefleyen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projelerine(Ur-Ge) devam edeceğiz. Bu konuda OSB’mizdeki sektör temsilcileriyle yapacağımız istişarelerle hangi sektörde proje hazırlayacağımıza birlikte karar vereceğiz, üniversite sanayi işbirliği, OSB’ye meslek yüksekokulu, gençlerimiz geleceğimizdir.”

Genç OSB Kurulu oluşturulacak

OSB’de faaliyet yürüten genç girişimciler için genç yöneticilerden oluşan bir Genç OSB Kurulu’nun oluşturulacağının aktarıldığı açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Gençlerin eğitimlerinden, bakış açılarından ve yeteneklerinden istifade etmek için çalışmalar yürüteceğiz, Özel İstihdam Bürosu, Organize Sanayi Bölgesi, faaliyet yürüten tüm sanayicilerimizindir. Yönetim geçicidir ve sanayicileri temsil eder. Yeşil Liste olarak tüm mecralardaki görünürlüğümüze bu bilinçle yaklaşacağız. Kişisel bir görünümden her zaman uzak durmak, OSB’nin bütün sanayicilerin olduğunu unutmamak ve buna göre davranmak vazgeçilmek temel ilkelerimizden biri olacaktır, OSB Etapları Arasında Ulaşım Sağlayacağız, İşbirliği Kültürünü Geliştireceğiz, OSB’mize değer katacağına inandığımız ulusal ve uluslararası projeleri yakından izleyeceğiz. OSB’mizin kurumsal kapasitesini artırmak ve sanayicilerimizin hareket yeteneğini güçlendirmek adına uygun fon ve hibelerden yararlanmak için yoğun gayret sarf edeceğiz.”

Yeşil Liste şu isimlerden oluşuyor:

Ali İhsan Özdoğan

İsmet Gümüştakım

Aziz Sağır

Fatih Alakuş

Ali Baran

Zekai Altunhan

Hüseyin Kaya

Suat Yergin

Harun Çoban

Selahattin Aras

Kerem Cantekin

Alaaddin Çelik

Uğur Özkılıç

İsmail Tanoğlu

Bülent Yazıcıoğlu

Ferhat Çelik

Baver Sağırdağ

Murat Maden