Diyarbakır, tekstilde merkez olma arayışında

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Tekstil sektöründeki avantajları fırsata dönüştürmek isteyen Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD), Diyarbakır’da “Topraktan Podyuma” sloganıyla sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun da katıldığı toplantıda, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Gaziantep Penye Konfeksiyon İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) Başkanı Reis Reisoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Dışişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral katıldı.

“Tekstil üretiminin bütün süreçleri ilimizde yürütülecek”

GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır’ı tekstil sektöründe Türkiye’nin merkez kentlerinden biri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini ve lobi faaliyetleri yaptıklarını ifade etti. Dalkıran, “Son zamanlarda Diyarbakır’da yapılan bazı yatırımlar sektörümüz için büyük bir önem taşıyor. Silvan Barajı projesiyle ilimizde üretilen pamuk miktarında çok ciddi bir artış yaşanması beklenmektedir. 1. OSB’de yapımı tamamlanan arıtma tesisi sayesinde artık tekstilin bütün süreçleri Diyarbakır’da tamamlanabilecek. Topraktan Podyuma üreten bir Diyarbakır olacağız. Kentimizi tekstil ve modanın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kent, sulama yatırımlarıyla pamukta zirveye çıkacak”

Türkiye’de genç nüfusa sahip illerden birinin Diyarbakır olduğunu belirten Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Bu genç nüfusa mutlaka iş bulmamız, istihdam yaratmamız lazım. İstihdamı en pratik, en kolay yaratabileceğimiz birkaç sektör var. Bunlardan en önemlisi hazır giyim sektörü. Diyarbakır şu an pamuk üretiminde Türkiye’de üçüncü sırada, devam eden sulama yatırımları bittiğinde açık ara birinci olacak. Özellikle Silvan Barajı bittiğinde bir numara olacak. Diyarbakır tekstilde ve hazır giyimde büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da yatırım yapan sanayicilerin de dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu dile getiren Karaloğlu, “Kaliteli iş, kaliteli işçi ile sağlanır. Genç nüfusumuz çok büyük avantaj. Bunları iyi eğiteceğiz ve çok iyi koşullar sağlayacağız. Zaman zaman kulağımıza geliyor ve üzülüyoruz. Diyarbakır’daki sanayici, asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse kendi ayağımıza sıkarız. Onun için sektördeki işverenlerimiz, derneklerimiz, birliklerimiz, üst kuruluşlarımız, bölgede yeni yeni oluşan bu sektörde çalışanların hak ve hukukları konusunda çok titiz davranmalı” dedi.