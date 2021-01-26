Diyarbakır TSO, projelerine 7,1 milyon destek aldı

Mahir SOLMAZ



DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Gastro İnovasyon Merkezi ve Atıl Tesisler Çağrı Merkezine Dönüşüyor projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında desteklendi. Bütçesi yaklaşık 9 milyon TL olan iki proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır TSO arasında sözleşme imzalandı. Yapılan sözleşmeyle kalkınma ajansı projelere 7,1 milyon liralık destek verecek.

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, kuracakları Gastro İnovasyon Merkezi ile turistlerin kente ait yöresel lezzetler ve ürünlerin tamamına ulaşabileceğini, ürünleri tadabileceğini, üretiminde yer alabileceğini söyledi. Merkezle kentin gastronomi alanında tanıtımı ve gastronomi rotasının oluşturulmasının sağlanacağını ifade eden Kaya, “Merkez, gastronomi alanında eğitim programları düzenleyecek, kente ait yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve farklı pazarlara sunumu için eğitim, danışmanlık, tescil başvuruları gibi farklı hizmetler sunacak” açıklamasını yaptı. Projenin toplam bütçesinin 4.6 milyon TL olduğunu, 3.3 milyon liralık bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini, 1.3 milyon TL’nin de Diyarbakır TSO tarafından karşılanacağını belirten Kaya, Gastro İnovasyon Merkezi’nin bu yıl tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

Çağrı merkezinde 2 bin 250 kişi istihdam edilecek

Atıl Tesisler Çağrı Merkezine Dönüşüyor Projesi’yle de Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde inşa edilen mesleki eğitim merkezinin çağrı merkezine dönüştürüleceğini belirten Kaya. Toplam 3.208 metrekare kapalı alana sahip kaba inşaatı tamamlanmış yapının çağrı merkezi faaliyetleri için gerekli tüm inşaat, elektrik, mekanik vb. tadilatlarının proje kapsamında yapılacağını aktardı. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 3.8 milyon TL kaynak sunduğunu, Diyarbakır TSO’nun da 500 nin TL eş finansman sağlayacağını ifade etti. Modernizasyonu yapılan yapı bünyesinde tam kapasite ile 2.250 kişinin istihdam edilebileceğini belirtti.

Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Abidin Kakdaş da, çağrı merkezi yapılacak yapıyı Mesleki Eğitim Merkezi olarak planladıklarını ancak devreye alamadıklarını, halihazırda atıl olan yapının Diyarbakır TSO ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile çağrı merkezi olacağını belirtti. Metal İşleri Sanayi Sitesi’nde bin 700 kişinin çalıştığını, çağrı merkezi ile ciddi bir istihdam kapasitesine ulaşacaklarını belirtti.

“Gastro İnovasyon Merkezi, Yaratıcı Kentler Ağı’na kapı aralayacak”

Diyarbakır’da iyileşen bir altyapı olduğunu ve turizm sektörü gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, “Turizmde dünyada trendler değişiyor. Kültür turizminde deneyim turizmi oldukça ilgi görüyor. Gastro İnovayson Merkezi projesi ile kentte gastronomi alanında yerli ve yabancı turistler için deneyim turlarını geliştirmiş olacağız. Proje aynı zamanda Diyarbakır ilinin yaratıcı kentler Ağına dahil olması için güçlü bir altyapı oluşturuyor. UNESCO başvurumuzda kullanacağımız en önemli çalışma bu. Diğer projemiz emek yoğun çağrı merkezi yatırımlarını destekleyen bir proje. Hayata geçmesi ile istihdama önemli katkı sunacak” şeklinde konuştu.