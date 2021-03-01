Diyarbakır, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı hedefliyor  

Mahir SOLMAZ



DİYARBAKIR - Diyarbakır’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na adaylık başvurusu yapmasına ilişkin hazırlık toplantısı Karacadağ Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile kentteki tüm paydaşların yetkilileri katıldı.

Diyarbakır’ın 12 bin yıllık tarihiyle Türkiye’nin ve bölgenin en eski yerleşim alanlarından olan Kortiktepe ve Çayönü gibi kazı alanlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Karaloğlu şunları söyledi: “Buralardaki bulgular bize insanlığın lezzet serüveninin başladığı şehrin Diyarbakır olduğunu gösteriyor. Bu nedenle gastronomi temasıyla UNESCO’ya gitmemiz gerektiğine kentteki paydaşlarımızla birlikte karar verdik. Türkiye’de Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Gaziantep, Hatay ve Afyon var. Diyarbakır da dördüncü şehir olmasını hedefl iyoruz. O şehirlerimizin çok güçlü gastronomileri var. Onların yanında yeni bir gastronomi şehri."