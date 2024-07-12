Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu görevine başladı

Törende yaptığı konuşmada Diyarbakır'a vali olarak atanmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Murat Zorluoğlu, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışı ortaya koymayı hedeflediğini vurguladı ve ekledi:

"Geçmişten taşıdığı evrensel mirasını Anadolu kültürü ve irfanıyla yeniden yoğuran ve dünyayla paylaşan bu müstesna şehre hizmet etmek büyük bir onur olmakla birlikte çok önemli mesuliyetleri de omuzlarımıza yüklüyor. Bunun bilincinde olarak, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte hedefimiz, insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, katılıma açık, şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışı ortaya koymak olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişare kültürünü yaşatacak, 'Soruna en yakın olan çözüme de en yakın olandır' anlayışıyla şehrin meselelerini mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız."

"Diyarbakır, Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri olacak"

Diyarbakır'ı daha yaşanabilir bir marka şehir yapma yolunda milletvekilleri, kamu kurumları, belediyeler, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, basın ve medya kuruluşlarıyla çalışacaklarını dile getiren Zorluoğlu, "Diyarbakır'ı inşallah Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri haline getireceğiz. Geçtiğimiz ay meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.