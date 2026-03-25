Diyarbakır’da günlük petrol üretimi 20 bin varile çıkacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır’da günlük 15 bin varil olan petrol üretimini artırmaya hazırlanıyor. TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Kapin Ergin, “2026’da 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyularla günlük üretim 20 bin varile çıkacak” dedi.

Türkiye’nin enerji bağım­sızlığı hedefi doğrultu­sunda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinde önemli merkezlerden biri olan Diyarbakır’da 1961 yılında baş­layan üretim, 65 yıldır devam ediyor.

Kentte günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapılırken, bu yıl açılması planlanan kuyu­lar ile bu üretimin 20 bin varile ulaşması hedefleniyor. Türki­ye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, TPAO’nun kurulmasının ardın­dan Güneydoğu Anadolu Bölge­si’nde petrol faaliyetlerinin baş­ladığını söyledi. Ergin, Diyar­bakır’da 1961 yılında Kurkan-2 sahasında ilk keşfin yapıldığı­nı anımsatarak, şu anda günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üreti­mi yapıldığını belirtti.

Sondaj ve petrol arama hamlesi

Petrol endüstrisinin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Er­gin, şunları kaydetti:

“Enerjide tam bağımsızlık he­define yönelik yapılan çalışma­larla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip üretti­ğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük fay­dası bulunmaktadır. TPAO Bat­man Bölge Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt’te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır’daki üretim Tür­kiye’nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor.”

Ergin, büyük bir sondaj ve pet­rol arama hamlesi içerisinde ol­duklarına işaret ederek, şöyle ko­nuştu:

“2026 yılında Diyarbakır’da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyuların üretimimize önem­li miktarda katkıda bulunacağını ve günlük üretimin yaklaşık 20 bin varile yaklaşacağını düşünü­yoruz. Açtığımız her bir kuyuda, petrol çalışmalarının yapıldığı her bir noktada yöreye, çevreye ekonomik katkıda bulunmakta­yız. İstihdama, ticarete ve eko­nominin diğer sektörlerine katkı sunmaktayız.”

“Üretimde önemli noktaya ulaştık”

Diyarbakır’da petrol üretimi­nin yıllar içinde artarak sürdü­ğünü dile getiren Ergin, yapı­lacak yeni yatırımlarla kentin üretim kapasitesinin daha da yükselmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ergin, kentin petrol üreti­minde önemli bir noktaya ulaş­tığını anlatarak, “Diyarbakır’da 1961’de başlayan petrol üretim serüveni günümüze kadar hız­lanarak devam etmiştir. Bu faa­liyetlerde büyük bir ekonomik katkı sağlanırken Diyarbakır’ın petrol anlamında adını duyu­ran bir il olması da sağlanmıştır. Özellikle 2026 yılında yapacağı­mız yatırımlar, açacağımız kuyu­lar ve yeni girişimlerle Diyarba­kır’ın üretimini artırarak petrol anlamında adını altın harflerle yazdıran önemli bir şehir olma­sını planlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
