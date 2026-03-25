Diyarbakır’da günlük petrol üretimi 20 bin varile çıkacak

Türkiye’nin enerji bağım­sızlığı hedefi doğrultu­sunda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinde önemli merkezlerden biri olan Diyarbakır’da 1961 yılında baş­layan üretim, 65 yıldır devam ediyor.

Kentte günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üretimi yapılırken, bu yıl açılması planlanan kuyu­lar ile bu üretimin 20 bin varile ulaşması hedefleniyor. Türki­ye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, TPAO’nun kurulmasının ardın­dan Güneydoğu Anadolu Bölge­si’nde petrol faaliyetlerinin baş­ladığını söyledi. Ergin, Diyar­bakır’da 1961 yılında Kurkan-2 sahasında ilk keşfin yapıldığı­nı anımsatarak, şu anda günlük yaklaşık 15 bin varil petrol üreti­mi yapıldığını belirtti.

Sondaj ve petrol arama hamlesi

Petrol endüstrisinin hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Er­gin, şunları kaydetti:

“Enerjide tam bağımsızlık he­define yönelik yapılan çalışma­larla kendi sermayemiz ve kendi teknolojimiz ile keşfedip üretti­ğimiz petrolün ekonomik açıdan bölgeye ve ülkeye çok büyük fay­dası bulunmaktadır. TPAO Bat­man Bölge Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt’te faaliyet yürütüyoruz. Diyarbakır’daki üretim Tür­kiye’nin ham petrol üretimine önemli katkı sağlıyor.”

Ergin, büyük bir sondaj ve pet­rol arama hamlesi içerisinde ol­duklarına işaret ederek, şöyle ko­nuştu:

“2026 yılında Diyarbakır’da yaklaşık 100 yeni kuyu açacağız. Bu kuyuların üretimimize önem­li miktarda katkıda bulunacağını ve günlük üretimin yaklaşık 20 bin varile yaklaşacağını düşünü­yoruz. Açtığımız her bir kuyuda, petrol çalışmalarının yapıldığı her bir noktada yöreye, çevreye ekonomik katkıda bulunmakta­yız. İstihdama, ticarete ve eko­nominin diğer sektörlerine katkı sunmaktayız.”

“Üretimde önemli noktaya ulaştık”

Diyarbakır’da petrol üretimi­nin yıllar içinde artarak sürdü­ğünü dile getiren Ergin, yapı­lacak yeni yatırımlarla kentin üretim kapasitesinin daha da yükselmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ergin, kentin petrol üreti­minde önemli bir noktaya ulaş­tığını anlatarak, “Diyarbakır’da 1961’de başlayan petrol üretim serüveni günümüze kadar hız­lanarak devam etmiştir. Bu faa­liyetlerde büyük bir ekonomik katkı sağlanırken Diyarbakır’ın petrol anlamında adını duyu­ran bir il olması da sağlanmıştır. Özellikle 2026 yılında yapacağı­mız yatırımlar, açacağımız kuyu­lar ve yeni girişimlerle Diyarba­kır’ın üretimini artırarak petrol anlamında adını altın harflerle yazdıran önemli bir şehir olma­sını planlıyoruz” diye konuştu.