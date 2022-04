“Diyarbakır’da inşaata olan ilgi imalat sektörüne kaydı”

Takip Et

Mahir SOLMAZ



DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, içinde STK’ların yer alacağı Kent Konseyi veya Kent İzleme Konseyi kurmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Kaya, “Bu yapıyı STK ağırlıklı oluşturarak kamuoyu yaratmaya çalışacağız” dedi. Göreve geldiği 2018 yılından bu yana hayata geçirdikleri projeleri ve gelecek hedeflerini açıklayan Kaya, göreve geldiklerinde odaya kayıtlı olan 16 bin üye sayısının 20 bine ulaştığını ifade etti. DTSO Başkanı Kaya, “Bu dönemde meclisimizde temsiliyeti bulunan 16 grup içerisinde en çok büyüyen ve ilgi gören sektör imalat oldu. Daha önce inşaat sektörüne ilgi varken geçen 4 yıllık süreçte bu ilginin imalat sektörüne kaydığını görüyoruz. İmalata yönelme, aynı zamanda sanayi gelişiminin de bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Bu süreçte hayata geçirdikleri önemli projelerinden birinin fıstık yetiştiriciliği olduğunu ifade ederek, kentin kuzey ilçelerinde bunu hayata geçirmek için 30 bin fide dağıttıklarını söyleyen Mehmet Kaya, fıstık yetiştiriciliği konusunda hazırladıkları projenin Dünya Tarım Örgütü (FAO) tarafından kabul edildiğini belirtti. Kaya, “Bizi heyecanlandıran projemiz, kuzey ilçelerimizi kapsıyor. Kuzey Fıstık Ormanları adını taşıyan projemiz kapsamında 10 bin aileye 4 bin adet fıstık ağacı dağıtımı son aşamaya geldi. Eğer bunu başarabilirsek ki bu konuda önemli geri dönüşler aldık. Diyarbakır bu anlamda gerçekten fıstıkta Antep ve Urfa ile yarışır hale gelecek. Kırsal kalkınma ağırlıklı ilçelerimiz için önemli bir gelir kapısı olacak” diye konuştu.



Kadın girişimci sayısı artırılacak



Bu yıl mart ayında açılan DTSO Hizmet Binası ve Girişimcilik Merkezi’nin on-line hizmete başladığını ve Dijital Arşiv oluşturulduğunu kaydeden Mehmet Kaya, dört yılda hayata geçirdikleri projelerin bazılarını şöyle sıraladı: “Ergani, Silvan ve Bismil Temsilcilik ofislerine Ticaret Sicil Yetkisi verildi. Yeni hizmet binamızın bir kısmı Girişimci Destek Merkezi olarak işlevlendirildi, girişimci kadın sayısını artırmak, kadınların STK’larda ve şirket yönetimlerinde yer almalarını teşvik etmek için Kadın Meclisi kuruldu. Ergani ve Silvan’da gıda ve tarımsal sanayi ihtisas OSB’nin kurulması için çalışma başlatıldı.”

İhracatı geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu Eximbank Şubesi’nin açıldığını ve oda bünyesinde Dış Ticaret Ofisi kurulduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti: “Diyarbakır Fuarcılık AŞ kuruldu. Meclis ve meslek komitelerinin valilik, büyükşehir belediyesi, meslek odaları ve STK’lar ile bir araya gelerek sorunlarını paylaştıkları toplantılar düzenlendi, Bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına inanılan ‘Mezepotamya Ekzpresi’ projesi için görüşmeler yapıldı. Kentin genç ve dinamik nüfusuna istihdam yaratmak amacıyla çağrı merkezleri kurma çalışmalarımız sonuç vermeye başladı.”

Girişimci destek merkezi hizmete başladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurduğu “Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi” faaliyetlerine başladı. Proje Koordinatörü Meryem Özdemir Ok, Merkez bünyesinde yeni girişimcilerin yararlanabileceği 2 adet kuluçka merkezi (toplam 36 kişilik), 7/24 etkinlik alanı, 3D yazıcı ve tarayıcıların bulunduğu proje ofisi bulunduğunu söyledi. Ok “Merkezde yeni girişimciler 6 ay ücretsiz olarak etkinlik alanları, bilgisayar, 3D yazıcı ve tarayıcılar, yazılım programları, internet gibi desteklerden yararlanarak iş fikirlerini geliştirebilecek. Kuluçka merkezlerinden yararlanan yeni girişimcilere üç ay mentörlük ve teknik danışmanlık desteği sunulacak. Girişimciler iş fikirlerini mentörler ile birlikte olgunlaştıracak, iş kuracakları alanda teknik danışmanlık desteği alacaklar. Proje kapsamında ayrıca mentör yetiştirme programı da uygulanacak. 100 akademisyen, girişimci, KOBİ’lere yönelik hizmet sunan kurumlarda çalışan uzmanlar mentörlük programından yararlanabilecekler. Programı tamamlayan mentörlerin ulusal ve uluslararası mentör ağlarına katılımı ayrıca desteklenecek ve merkez bünyesinde de bir mentör havuzu oluşturulacak” şeklinde konuştu. Ok, girişimci ve mentör yetiştirme programlarının tüm bölge illerine açık olduğunu sözlerine ekledi.