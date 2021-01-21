Diyarbakır’da lojistik köyde 16 depo demiryoluna bağlanacak

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR-Diyarbakır Valiliği öncülüğünde Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen lojistik köy projesi, ihale öncesi yapılan son toplantıyla masaya yatırıldı. Toplantıda Diyarbakur Valisi Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil yer aldı. Vali Karaloğlu lojistik köyün, üretim maliyetlerini düşürerek, ürünler ile hammaddelerin taşınması ve depolanmasını sağlayacağını ifade etti. Gözalan Mahallesi’nde yaklaşık 229 hektar alanda planlanan lojistik köyün, gerekli imar planlama çalışmaları tamamlandı. Arsa tahsisi gerçekleştirilen projede talep analizi ve fizibilite çalışmaları da tamamlandı. Lojistik köyde toplamda 404 bin metrekarelik alana sahip 58 adet A+ sınıfı depolar inşa edilecek. Bu depolardan 16’sının demiryolu bağlantısı kurulacak.