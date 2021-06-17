Diyarbakır’da su için 21 proje hayata geçiyor

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ), “21'inci yüzyılın 21'inci yılında Diyarbakır'ımız İçin 21 Büyük Yatırım” sloganıyla hayata geçireceği projelerle kentin su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Diyarbakır sınırlarında hayatın kesintisiz akması için su temini, suyun sağlıklaştırılması, atık su toplama, atık su arıtma ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü altyapı ve tesisin yapım ve işletilmesi görevimiz” ifadesini kullandı.

15 bin 272 kilometrekarelik il sınırlarında, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde 1 milyon 800 bin kişiye toplam bin 279 personelle hizmet verdiklerini söyleyen Tutşi, “21'inci yüzyılın 21'inci yılı ile Diyarbakır'ımızın plakası olan 21'in denkleşmesini kurum olarak kendimize bir motivasyon kaynağı olarak kabul ettik. Diyarbakır'ın tamamında 21 büyük yatırım projelendirdik. Bu projelerimizin toplam yatırım tutarı 552,3 milyon TL” açıklamasını yaptı.

“Diyarbakır’ın gündeminde yatırımlar öne çıkıyor”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da 16 Haziran tarihinin kendisi için önemli olduğunu, çünkü 16 Haziran 2020’de Diyarbakır'da göreve başladığını dile getirdi. Karaloğlu “Son bir yıldır Diyarbakır'ın pozitif bir gündemi var. Diyarbakır bir yıldır yatırımı konuşuyor, hizmeti konuşuyor, vizyonu konuşuyor, istihdamı konuşuyor. Surların dirilişi, EKAY projesi, lojistik projeleri, OSB'ler, Diyarbakır fetih kutlamaları, yol inşası ve tramvay yatırımları, yeni caddeler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, gençlik hizmetleri, spor salonları kentin gündeminde öne çıkıyor. Sadece Diyarbakır'da yaşayanların değil, il dışındakilerin de Diyarbakır ile ilgili gündemleri pozitif yönde değişti. Kaostan kargaşadan kimse bahsetmiyor artık. Bundan sonrası için de bahsedilmemesini diliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Diyarbakır'ın bu pozitif gündemine katkı sunan kurumlardan birinin DİSKİ olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, “15 bin 272 kilometrekarenin tamamında hizmet sunan DİSKİ, 552,3 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırım, DİSKİ'nin bu seneki bütçesinden daha fazla yatırım anlamına geliyor” şeklinde konuştu.