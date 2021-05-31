Diyarbakır'ın 9 yemeği coğrafi işaretle tescillendi

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır yöresine ait dokuz yemek çeşidi, coğrafi işaretli ürün olarak tescil aldı. Diyarbakır şehriye, Diyarbakır üsküre kebabı, Diyarbakır tavuk eşkenesi, Diyarbakır tirit, içli köfte, Kabak meftunesi, Kenger boranisi, Kuru dolma ve simindirik çorbasının coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmesinin ardından tanıtım toplantısı yapıldı.

“İstihdam oluşturmayı hedefliyoruz”



Diyarbakır Tcicaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, “Oda olarak bu işte yalnız başımıza değiliz. Büyükşehir belediyesi, valilik ve esnaf odasıyla birlikte coğrafi işaretli ürünlerimizi ortaya çıkarmayı, tanıtmayı, ticarileştirmeyi ve bunu Avrupa’ya taşıyacak şekilde tescillendirmeyi amaçladık. Temel hedefimiz bu. Bu hedef için çalışırken hem kültürümüzü koruyoruz hem geçmişimize saygı göstererek, bu topraklarda yaşayan insanların kültürlerini dikkate alarak o değerleri geleceğe taşıyoruz. Ama bunun en önemli dallarından biri de istihdam oluşturmak” dedi.

Diyarbakır'ın 9 yöresel lezzetinin coğrafi işaret aldığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti: “Bununla birlikte coğrafi tescil bekleyen 54 ürünümüz var. Bunların bir kısmı askıda bir kısmı inceleme aşamasında. Bu yıl sonuna kadar coğrafi işaret bekleyen ürünlerin tescilini alacağız. Ancak bu süreçte ilçelerimizde ve kentte insanlarımızla konuşarak, burada halen evlerin mutfağında kullanılan ürünleri tescilleyerek ticarete de kazandıracağız. Hedeflerimizden biri de bu.”

“54 yöresel yemeğe coğrafi işaret alacağız”



Dicle Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş “Hevsel bahçemizdeki ürünler endemik olarak karşımıza çıkıyor. Diyarbakır'da iki farklı mutfak çeşidimiz var: Şehir ve kır mutfağı. İldeki 54 yöresel yemeğe coğrafi işareti alacağız” dedi. ‘Amida'nın Sofrası Yemekli Diyarbakır Tarihi’ kitabının yazarı Silva Özyerli de, “En büyük gururum Diyarbakırlı olmam. Zengin bir kültürden geliyoruz. Yazılacak çok şey var. Bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Toprağın hakkını vermeliyiz” ifadelerini kullandı.