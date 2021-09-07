“Diyarbakır’ın gerçek ihracatı 1 milyar dolar”

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'de ihracat rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Diyarbakır'ın ihracatı 250 milyon dolar görünüyor ama biz tek tek firmalarla konuştuğumuzda rakamın 1 milyar doların üzerinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren Ünteks’te basın toplantısı düzenleyen Kaya, tekstil ve hazır giyim sektörü ile kent ekonomisine dair açıklamalar yaptı. Toplantıya Ünteks Grup Başkan Yardımcısı Edip Ünver, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Şeyhmus Ayhan, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şefik Özdil, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nurullah Edemen, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Rojda Yılmaz katıldı.

Diyarbakır'da İhracatçılar Birliği olmadığı için ihracatçıların büyük kısmının farklı kentlerden ihracat yaptığını belirten Kaya, “Bölgeye baktığımızda Mardin'in ihracatı 1 milyar doların, Şırnak'ın ihracatının 700 milyon doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Ama fabrika sayılarına baktığımızda Mardin ve Şırnak'ın iki katı üretim merkezi Diyarbakır'da. Sınır kapısı ilişkisinden dolayı lojistik şirketler çoğunlukta olduğu için rakamları yüksek. Şimdi biz Diyarbakır'a Eximbank'ın şubesini açmak istiyoruz ancak 1 milyar dolar ihracat zorunluluğu önümüze çıkıyor. Bu nedenle ihracatçılarımıza kredi açamıyoruz. Onun için bu işin takipçisiyiz” dedi.

"Tekstil OSB'de 70 fabrika 2022 sonuna kadar bitecek"

Öte yandan Türkiye'de ilk Tekstil İhtisas OSB'nin Diyarbakır'da kurulduğunu kaydeden Kaya, “Kentimizi tekstil ve hazır giyim merkezi yapma kararlılığımızı ortaya koyarken, 'Pamuktan Podyuma' sloganını kullanmıştık. Silvan Barajı'nın bitmesiyle birlikte Diyarbakır'ı kaliteli pamuk üretimi ile Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezi haline dönüştüreceğiz demiştik. İhraç etmek elbette önemli ama üretim merkezinde bunu işleyerek son ürüne kadar dönüştürmek temel hedefimizdi. Gerek tekstil OSB ve gerekse karma OSB'mizde bu hedefe hızla ilerliyoruz” diye konuştu

Entegre tesisleşmede arıtmanın önemine dikkat çeken Kaya, “OSB'mizde arıtma tesisimiz bitti. Ürünler boyanmak için batı illerini gidip tekrar geri geliyordu. Tekstil OSB'mizde 6 boyama fabrikası üretime geçecek. Tekstil OSB'mizde 70 fabrika 2022 sonuna kadar bitmiş olacak. 50'ye yakın talep var. Sayın valimizle birlikte ek tekstil OSB'mizin kurulması için sanayi bakanımızla görüşüldü ve olumlu bir yol alındı. Bu OSB'miz de üretime geçince 10 bin olan istihdam rakamımız 30 bine çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Tekstil İhtisas OSB ile birlikte diğer önemli bir konunun da merdiven altı diye tanımlanan kayıtsız işletmelere dönük düzenleme olduğunu vurgulayan Kaya, “Birçok bölgede valilik ile birlikte ve sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle Diyarbakır, Bismil, Çermik ve Ergani'de 55 bin metrekarelik işlikler oluşturacağız. Burada ki temel amaç merdiven altında kayıtsız çalışan firmaları yurtdışına ihraç yapacak kalite standardına getirmektir. Marka yaratmak kadar uluslar arası markaların da tedarikçisi olmak önemlidir. Bunun için hem kalite standardını yakalamak, hem üretim yapanların haklarını yerine getirmek, hem de çevre duyarlılığını geliştirmek önemlidir. Ünteks'te bu standartları yakalayan firmalarımızdan biridir” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Ünteks Grup Başkan Yardımcısı Edip Ünver, bu yıl 70 milyon dolarlık bir ihracat yaptıklarını ifade ederek, “Şu an Diyarbakır'daki üretim merkezimizde bin 100 kişiyi istihdam ediyoruz. Boyahane ve örme fabrikamızla birlikte istihdam sayımız 3 bine ulaşacaktır. 1992'de kurulan firmayız. 2013'te memleket sevdasına geri geldik. 2015'te ilk fabrikamız iplik, sonra örgü, ardından da konfeksiyonu kurduk. İhracatçı firmayız; pamuktan girip ürün teslimi üretim yapıyoruz” açıklamasını yaptı.