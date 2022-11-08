DOGAD, kavak ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılmasını istedi

Mahir SOLMAZ

Ekim ayının sonunda olağan kongresini yapan ve merkezi Diyarbakır’da bulunan Doğu ve Güneydoğu Ağaç ve Orman Ürünleri Üreticileri Derneği (DOGAD) yeni yönetimini oluşturdu. Genel kurul sonrası DÜNYA gazetesine açıklamalarda bulunan DOGAD Başkanı Namet Anık, sektörün sorunlarının başında, üretim sahalarının azalması ve yeni üretim sahalarının yaratılmaması geldiğini söyledi.

Sadece Diyarbakır’da 100’ün üzerinde ağaç ve orman ürünleri üreticiliği alanında faaliyet gösteren firma olduğunu belirten Anık, sektörün Diyarbakır’da 1.000’in üzerinde istihdam yarattığını kaydetti. Anık, sektörün bölgesel sorunlarını “ihracat yasakları, kuraklığın üretim sahalarına verdiği zararlar, kavakçılık araştırma merkezinin hayata geçirilmemesi, tomruk üretimi ve tahsislerinde yetersizlikler” olarak sıraladı. Namet Anık, DOGAD olarak öncelikli önerilerinin, çapı 20 cm altında olan kavak ağacı ihracatının acilen serbest bırakılması olduğunu bildirdi. Anık şöyle konuştu: “Kavak üretiminin yeniden canlanması için ihracat yasağı yerine tarım desteği kapsamına alınarak müstahsilin her yıl desteklenmesi gerekir. 40- 50 yılda çam tomruk yetişirken, kavak 8-10 yılda yetişmektedir. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında kuruyan ve suyu azalan derelerde Kavakçılık yanında organik tarım yapılan bölgelere, bölgedeki barajlardan 3-4 ay can suyunun borularla verilmesi projelendirilmeli ve desteklenmelidir. Kışın akan derelerin suyu üzerinden depolanarak yazın bu alanlara aktarılmalıdır. 8-10 yılda yetişen kavak çeşitleri önceliklenerek sanayi sektörüne 20 cm kutur üstü tomruk üretiminin artırması sağlandığı zaman özellikle kereste, pollywood gibi dünyada ve özelikle Ortadoğu’da ve Afrika’da milyarlarca dolar pazar payı olan bu sektörden daha iyi bir pay alınması mümkündür. Keresteye 2,5 aylık ihracat yasağı, ülkemiz açısından ciddi pazar kaybına yol açtığı sahadaki ihracatçı firmaların verilerinden görülmektedir.”