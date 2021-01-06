"Doğalgaz ve elektrik zammı özellikle KOBİ'leri zorlayacak"

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışının sanayici için özellikle de KOBİ’ler açısından ciddi bir maliyet oluşturduğunu vurguladı. Küpeli, “Bu zamların üretim ekonomisini olumsuz etkileyeceği gibi her zaman destek olduğumuz enfl asyonla mücadele programı ile de ne yazık ki bağdaşmadığını düşünüyoruz” dedi.

Eskişehir OSB’nin kullandığı elektriğin serbest tüketici statüsünde olduğunu ve piyasada oluşan fiyatlar üzerinden elektrik satın aldıklarını ifade eden Küpeli, doğalgazda ise BOTAŞ’tan gaz alımı yaptıkları için zammın EOSB’yi ve sanayicilerin maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Küpeli, “Geçmiş aylarda yapılan zamları ürünlere yansıtmamız çok uzun bir zaman alırken, bugün tekrar bir zam ile karşılaşmak ve yeni yıla zamla başlamak sanayi kesimini hem üzmüş hem de maliyetlerimizi arttırmıştır” dedi. Sanayicinin üç temel maliyetinin olduğunu dile getiren Küpeli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bunlar hammadde, işçilik ve enerjidir. Hammadde fiyatını zaten bizler belirleyemiyoruz, bunu dünya piyasaları belirliyor. Son yapılan zam ile enerji maliyetleri daha da yükselmiş durumda. Bu zamları ürünlerimize hemen yansıtmamız mümkün değil. Tüm sanayiciler olarak vadeli anlaşmalar yapmış durumdayız. Kontratlı işler yapıyoruz, üretim maliyetlerimizi önceden belirleyip müşterilerimize iletmişiz. Alacağımıza ve satacağımıza fiyat koyup belirlemişiz. Buna göre üretim yaparken, birdenbire enerji maliyetlerine zam yapılması tüm finansal dengeleri alt üst ediyor.”

“Enerji giderlerini düşürmenin yeni yolları bulunmalı.”

Yüksek enerji maliyeti olan bazı sektörlerin yapılan bu zamdan çok daha fazla etkileneceğini savunan Küpeli, “Diğer bir maliyet kalemimiz olan işçilik maliyeti elimizde kalıyor. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücünün kaybına sebep oluyor. İşgücü maliyetleri de belli ve bunun da belirleyicisi sanayi sektörü değil. Üretim ve sanayimizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Sanayinin sürekli artan enerji giderlerini düşürmenin yeni yolları bulunmalı, vergi yükleri azaltılmalı” ifadelerini kullandı. Küpeli, “Türkiye hızla, AB’ye yakın olması nedeniyle birçok sanayi dalında Çin’e alternatif üretim noktası olması yolunda ilerlerken, bu tür ek maliyetler oluşturarak, ülkemize gelmeyi planlayan yabancı yatırımcıların önüne yeni engeller çıkarmayalım. Onları cezbedecek bir ortam yaratmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Zamlar planlı şekilde açıklansın”

Sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru bulduklarını belirten Nadir Küpeli, şunları dile getirdi: “Zamlar birkaç ay öncesinden planlı olarak açıklansın. Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız. Fakat önümüzü görmek istiyoruz. Öngörülebilir bir ekonomik yapı ve maliyet ortamı işlerin daha kolay yürümesine yardımcı olur. Pandemi de ülke ekonomisini büyük oranda sanayimiz sırtladı ve taşıdı. Sanayinin üzerine yeni yükler yüklemek yerine, yatırım ortamını teşvik eden, üretim maliyetlerini azaltan yeni kararlar bekliyoruz.”