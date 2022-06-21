Doğanlar Holding'in yatırım ziyaretlerindeki yeni durağı İzmir oldu

Esra Sultan AZİZOĞLU

Teknoloji, insan kaynağı ve üretim gücüyle, başta mobilya olmak üzere perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen grup şirketlerinden Doğanlar Holding, 50.yılını kutladığı 2022’de 50 milyon dolar değerindeki yeni yatımlarla ilk 50 grup arasında yer almayı hedefliyor.

Doğanlar Holding; çevre ve sürdürülebilirlik, istihdam, ihracatta büyüme ve akılcı finansman tablosu ilkeleri çerçevesinde marka strateji ve hedeflerini belirlerken, ciro ve istihdam hedefleri doğrultusunda güvenli çözümlerle maksimum fayda sağlamaya odaklanıyor. 2023 yılında halka arza hazırlanan, Doğanlar Holding’in 3. Kuşak yönetim kurulu üyeleri İzmir basını ile holding ve şirketlerinin, yakın ve uzun vadeli yatırım planlarını paylaştı.

Ali Doğan: Yatırım yaptığımız her noktada ekonomik kalkınma ve istihdamı destekliyoruz

Doğanlar Holding’in gelecek dönem yatırımlarına değinen Holding Üyesi ve İnşaat Grup Başkan Yardımcısı Doğan Ali Doğan, “Faaliyet gösterdiğimiz mobilya, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde ciddi yatırımlarımız var. Mobilya grubumuz; Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak & Banyo ve Ruum Store e-ticaret markalarımızla, 2022 yılında Türkiye genelinde 100-120, yurtdışında ise 15-20 yeni satış noktası açma öngörüsüyle yoluna devam ediyor.

Yurtdışında da önemli büyüme hedefleri bulunan mobilya grubumuz, İngiltere, Senegal ve Kuzey Kıbrıs’ta kendi şirketlerini kurdu. Geçtiğimiz aylarda Doğtaş markamız Amerika’da flagship mağazasını açtı. İngiltere’de kurulan firma ile Kelebek markamızın da yakın zamanda yine İngiltere’de mağaza açması hedefleniyor. Doğanlar Holding’in Senegal’deki D’Afric mobilya fabrikası ise Biga markası ile yakın zamanda üretime başlayacak. 2022 yılında Afrika’da bir başka projeye daha başlamayı planlıyoruz. Doğyap’ın İstanbul’daki Yenibosna Kentsel Dönüşüm projesini bu yıl içerisinde lanse edeceğiz. 2021 yılında satışına başladığımız Oksijen Evleri’nin ise, bu yılsonunda anahtar teslimlerini yapacağız. Biotrend Enerji ile İzmir’in çöpünü biz işliyoruz. Holding olarak direkt 3200 çalışanımız, 600 bayi çalışanımız ve buna ilave yan sanayi çalışanlarımızla birlikte yaklaşık 8000 kişinin istihdam ettiği bir gurup olarak 30 bini aşkın kişiden oluşan bir aile olduk.” şeklinde konuştu.

Ogün Doğan: Biotrend Enerji ile sürdürülebilir yarınlar için değerli yatırımlarımız var

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Holding İcra Kurulu Üyesi Ogün Doğan; “Biotrend Enerji, 11 ilde aktif ve yapılmakta olan yatırımlarıyla birlikte Türkiye genelinde toplam 18 tesisiyle faaliyet gösteriyor. Böylece; ilk çeyrek sonunda 750 bin ton atık bertarafı yaparak 1,2 milyon ton CO2 emisyonunu engelledik. Türkiye’de geçen yıl yapımına başladığımız Ayvacık Projesi ve Ezine’de inşaatı halen devam eden biyokütle santralimizi 2022 yılı bitmeden devreye almayı planlıyoruz. İnegöl ve Bergama Entegre Katı Atık tesislerinde yatırımlarımızı ilave fermantasyon tankları için devam ettiriyoruz. Yeni üretimler ve kapasite artışları ile beraber, 2022 sonunda 120 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.

Biotrend Enerji’nin, 2021’deki başarılı halka arzının ardından kurumsallaşma çerçevesinde önemli adımlar attık. Ortağımız olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız sözleşme ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne attığımız imzayla, marka adına önemli açılımlar gerçekleştirdik. Bu yılın ilk yarısında Biotrend Enerji, ortağımız olan Avrupa Kalkınma Bankası (ERBD) tarafından her yıl düzenlenen ve projelerin bağımsız bir jüri panelinde değerlendirildiği EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde bronz ödülün sahibi oldu. Biotrend Enerji bünyesinde, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için sadece çevre alanında değil, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek için de çalışıyoruz. “Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi”, “Hayat Ağacı Kütüphanesi”, “Köy okullarına kitaplık ve kamelya projesi” gibi nice projelerimiz mevcut. Sürdürülebilirlik konusu bizler için önemli bir alan. Bu sebeple 2022 yılında şirketimiz içinde sürdürülebilirlik ofisi kurduk “şeklinde konuştu.

Doruk Doğan: Yeşil dönüşüm, 2022’yi şekillendirecek eğilim olacak

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan, Biotrend Enerji ile ilgili yaptığı açıklamada sürdürülebilir enerjinin faydalarını şu sözlerle anlattı: “Biotrend Enerji tesislerinde evsel atıklar, geri dönüşüm ve enerji sektörüne ek olarak tarımsal üretimde de kaynak olarak kullanılıyor. Bu alandaki ilk adımı Sivas’ta topraksız 54 bin m2’lik alana kurulan cam sera ile attık. Burada, Türkiye’de bir ilk olarak AB sertifikalı domatesler yetiştireceğiz. Sadece atıktan enerji üretimi değil, alternatif yenilenebilir enerji üretimi projeleri de gerçekleştiriyoruz. Tesislerde geri kazandırılan atıkların ikinci hammaddeye dönüşümü için AR-GE süreçleri yürütüyoruz. Yeşil dönüşüm çok önemli. Sera gazı emisyonlarına ilişkin hedeflere ulaşmak ve çok taraflı anlaşmaların hükümlerini yerine getirmek için 2022’den itibaren sektörlerde ve şirketlerde yeşil dönüşüm daha da hız kazanacak.

Avrupa Birliği’nin (AB) sınırda karbon düzenlemesi mekanizması için geçiş dönemi de 2022’de başlayacak ve yıl boyu devam edecek. Yarattığımız sera gazı engellemelerini de uluslararası standartlarda sertifikalandırıyoruz. Takasa tabi olan bu sertifikalar uluslararası piyasalarda birer emtia olarak da kullanılıyor. Gönüllü karbon piyasalarında sertifikasyon sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/Verified Carbon Standard (VCS) üzerinden projelerimizi geliştiriyoruz. Biotrend Enerji olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İklim Hızlandırma Programı’na kabul edildik. 55 ülkede gerçekleştirilen bu programa ülkemizden katılan atıktan enerji üreten tek şirket olarak önemli bir ilki başardık. Sera gazı emisyonlarımızı azaltarak, karbon ayak izimizi düşürüyoruz. Böylece Avrupa Birliği 2050 Karbon Nötr Kıta Hedefi ve Türkiye 2053 Net Sıfır Hedefi ile uyumlu katkımızı ortaya koyacağız. Biotrend Enerji, iklim dostu bir marka olarak ilerlemeye devam edecek.”