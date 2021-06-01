Doğru Tarım, Çukurova'da Kaliforniya kirazı üretecek

Eray ŞEN

ADANA - Adana’da tarım ve hayvancılık sektöründe 111 yıldır faaliyet gösteren Doğru Tarım İşletmesi, bugüne kadar üretimi yüksek rakımlı yerlerde yapılan kirazı ovada üretmek için hazırlık yapıyor. İşletme ortaklarından Mutlu Doğru, Adana’nın ova kesiminde bir ilk olacak bu üretimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya bölgesinden getirilen patentli bir kiraz cinsi ile gerçekleştireceklerini söyledi. Normalde kirazın soğuk bölge ve yüksek rakım isteyen bir bitki olduğunu belirten Doğru, “Bizim kullanacağımız, fazla soğuklama istemeyen, ovada, belirli sıcaklıkta bile yetişebilen ve çok kaliteli ürün veren bir kiraz cinsi” dedi.

100 dekar alanda yetiştirecekleri kirazın, patentli olduğu için her isteyenin değil, ancak patent bedelini ödeyenlerin fidanını alıp ekebileceği bir ürün olduğunu vurgulayan Doğru, “Bu kiraz cinsiyle Türkiye’deki talebi karşılamanın yanı sıra Avrupa’ya, Arap ülkelerine ihraç edeceğiz. Ayrıca çiftçi için, ova için narenciyeye alternatif bir ürün özelliği taşıyacak” diye konuştu. Türk kirazının Avrupa’da marka haline geldiğini, ayrıca Çin’e de satıldığını aktaran Doğru, “Kiraz yüksek kesimlerde ve küçük arazilerde; 20, 50, 100 ağaç gibi az sayıda ağaçta yetiştiriliyor. Bu nedenle özellikle ihracat için kalite standardını tutturmak zor. İhracatçı bundan muzdarip. Ovada Kaliforniya kirazını yetiştirir de aynı kalitede ihraç edersek çok büyük bir yenilik olacak” ifadesini kullandı.

“Avokado için de bir planımız var”

Ayrıca son zamanlarda pahalı bir ürün olan ve ithalatı da yapılan avokadonun çok fazla talep görmeye başladığını dile getiren Doğru, “Avokado için de bir planımız var. 2022 yılında yapacağımız işte belirli bir miktar avokado ekimini de düşünüyoruz. Hem bölgemiz dondan az etkilendiği için, avokado da soğuğu sevmediği için bizim bu bölgede yeni bir ürün olarak ekim desenine gireceğine inanıyoruz” dedi.

“Narenciye bahçelerimizi artırdık”

Geniş bir alanda üretim yaptıklarını narenciye konusuna da değinen Doğru, “İşletme olarak narenciye bahçelerimizin ekimini artırdık. Şu anda 2 bin dönümün üzerinde narenciye alanımız var. Yeni çeşitleri kendi arazilerimize ekmeye devam edeceğiz. Narenciye üretimimize özellikle geççi yeni cinsler ekliyoruz, çünkü işletmemiz denize yakın ve dondan, soğuk havadan etkilenmeyen bir bölgede. Geçen sene yeni bir bahçe tesis ettik, 2022 yılında yine bir bahçe projemiz var” bilgisini verdi.