Doğruluk Grup, biyoteknolojiye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Doğruluk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Doğruluk, grup bünyesinde faaliyet gösteren 5 şirketleri olduğunu belirterek, yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Doğruluk İlaç ve Biyoteknoloji olarak ilaç sektöründe hızla payını artıran biyoteknolojik ilaç üretimi için Eskişehir’de bir yatırım planları olduğundan bahseden Doğruluk, “Biyoteknolojik ilaçlar, uluslararası düzeyde yüksek katma değeri olan ilaçları içermektedir. Gen tedavisi ürünleri ve hücre tedavilerinin gündeme gelmesiyle birlikte biyoteknolojik ilaçların önemi giderek arttı. Türkiye’de, biyoteknolojik ilaçların reçeteli ilaç pazarı içerisinde değer bazındaki payı 2020 yılında yaklaşık yüzde 25 oranında. Tüm dünyada, ileride ilaç endüstrisinin çoğunu biyolojik ürünlerin oluşturacağı tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı.



Biyoteknolojik ilacın, Ar-Ge üretimi ve uygulanabilirliğinin ülke ve dünya için öncelikli olması gerektiğini dile getiren Doğruluk, firma olarak bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Türkiye’de biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve üretimde istihdam yaratmayı ve ülkenin teknolojide ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkı sağlamayı hedefl ediklerini belirten Doğruluk, “İlerleyen zamanda bu alanda büyük bir yatırım planımız var” ifadelerini kullandı. Doğruluk ayrıca, hayata geçirmeyi planladıkları yatırım ile hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı, aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere diğer pazarlara yapılacak ihracat faaliyetiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefl ediklerini de vurguladı.

“İlaç sektörü rekabet için Ar-Ge’ye hız vermeli”



Türkiye’nin pandemi sürecinde sağlık hizmetleri bakımından dünyaya kıyasla başarılı bir süreç yönettiğini ifade eden Doğruluk, “İlaç sektöründe ise Ar-Ge çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor. Ülkemizde, artan ve yaşlanan nüfus ile birlikte sağlık hizmetleri ve ilaca olan ihtiyaç da artacak. Bu süreçte ilacın yanı sıra aşıya dönük yatırımların da öne çıkacağı tahmin ediliyor. Kısa ve orta vadede pozitif olsa da, uzun vadede küresel çapta rekabet edebilmek için Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam edilebilmesi gerekiyor” dedi.