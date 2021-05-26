“Doğu Akdeniz’deki kentler ortak bir vizyon oluşturmalı”

MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Çukurova Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in ekonomiye sağladığı katma değerin artırılması için bölgesel planlara ve kentler arasındaki işbirliklerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Mersin ve Adana illerini kapsayan Çukurova’nın ve bunlara ilaveten Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’ı kapsayan Doğu Akdeniz Bölgesi için geleceğe yönelik ortak bir vizyon geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Kızıltan, “Bu sadece Mersin dinamiklerinin zorlamasıyla olmaz. Bölge kentlerinin ciddi işbirliği gerekmektedir. Ekibimle birlikte, MTSO Yönetimi, Meclisi ve Meslek Komitelerimizle göreve başladığımız günden bu yana aynı tezi savunduk: Adana ve Mersin el ele vermeli ve birlikte kalkınmalı. Doğu Akdeniz Bölgesi kentleri birlikte hareket etmeli, ortak bir vizyon ortaya koymalı, ortak bir stratejik kalkınma planı hazırlamalıdır” dedi.

“Kısır kent milliyetçiliğini bırakmak zorundayız”

Çukurova ve Doğu Akdeniz’deki kent ekonomileri arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan Kızıltan, “Çukurova ve Doğu Akdeniz Bölgesi bir network gibi, bir ağ gibi düşünülmeli. Bir yerdeki yatırım diğer yeri besleyecek ve destekleyecektir. Mersin Limanı sadece Mersin’e mi katma değer sağlıyor? Bölgenin tüm ithalat ve ihracatı buradan yapılıyor. O halde Mersin Limanı bölgenin limanıdır ve öyle görülmelidir. Planlanan yeni Mersin Konteyner Limanı’na işte bu vizyonla destek verilmeli” diye konuştu. Öte yandan Taşucu-Seka Limanı’nın ihaleye çıktığını aktaran Kızıltan, “Bu limanı Mersin firmalarından çok belki de Konya, Karaman, Ankara kullanacak. Şimdi bu liman sadece Mersin’in diyebilir miyiz? Artık bölge illeri konuya bu açıdan bakmak zorunda. Olumsuz anlamdaki kısır kent milliyetçiliklerini bırakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Çukurova ve Doğu Akdeniz’de dünya ile rekabet edecek yeni markaların yaratılabilmesi için bölgesel olarak planlanan devlet yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini kaydeden Kızıltan, “Bölgemiz söz ve vaat değil icraat beklemektedir. Sonuç olarak bölge illeri olarak bir araya gelmeli ve önce kendi planlarımızı, önceliklerimizi kendimiz belirlemeliyiz” şeklinde konuştu.

Rakamlarla Doğu Akdeniz Bölgesi:

Toplam Nüfus: 7.1 milyon

Organize Sanayi Bölgesi: 17

Üniversite: 11

Teknopark: 2

Ar-Ge Merkezi: 12

Tasarım Merkezi: 2

Model Fabrika ve Yenilik

Merkezi: 2

Havalimanı: 3 (Adana,

Hatay, Kahramanmaraş)

Serbest Bölge: 1

Liman: 4

Doğu Akdeniz illerinin

ihracatı (2020): 8.5 milyar $

Dış ticaret hacmi: 18.1 milyar $