Doğu Karadeniz’de yetişen somon, ihracatçının yüzünü güldürdü

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, somonun bölgenin değerli bir ihracat ürünü haline geldiğine dikkat çekerek, özellikle Japonya ve Rusya’da önemli pazarlara ulaşıldığını söyledi. Denizer, “Pandeminin etkisiyle de balıkçılık sektörü iç piyasada sıkıntılı süreçler yaşıyor ancak geçen yıl gökkuşağı alası da denilen Karadeniz’de yetişen ‘Türk somonu’ sektörün yüzünü ihracat noktasında güldürdü” dedi.

Doğu Karadeniz'den 2019'da yapılan 5 bin 878 ton ve 33,1 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 2020’de 13 bin 188 ton ile 59,3 milyon dolara yükseldiğini dile getiren Denizer, “Toplam 59,3 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 38 milyon 600 bin dolarlık kısmını Karadeniz somonu oluştururken, bu ihracatın 23 milyon 790 bin dolarlık kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi. Türkiye’den en fazla Karadeniz somonu alan ülkeler Japonya ve Rusya oldu” diye konuştu.

2020’de ihracatının salgından etkilendiğin dile getiren Denizer, istenen standartları yakalamış firmaların desteklendiği ve devlet-özel sektörün koordineli işbirliği devam ettiği sürece Türkiye’nin yakın gelecekte Karadeniz somonunda yıllık 50 bin ton ihracat kapasitesini yakalamasının hayal olmadığını vurguladı.