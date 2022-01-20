Doğu Karadeniz’den Türk Somonu ihracatı yüzde 42 arttı

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden biri haline gelen, Gökkuşağı Alabalığı ihracatı hız kesmeden devam ediyor. 2021’de Trabzon ve Rize’den 6 bin 776 tonluk, 35,5 milyon dolar değerinde Türk Somonu ihracatı gerçekleştirildi. Alabalıkgiller türünün alt bir türü olan, yurtiçi piyasada Karadeniz Somonu, yurtdışı pazarlarda ise Türk Somonu adıyla marka olan ürünün ihracatında miktarda yüzde 21, değerde yüzde 42 artış yaşandı. Trabzon ve Rize’den 12 farklı ülkeye ihraç edilen Türk Somonu’nun en büyük alıcısı Rusya Federasyonu olurken, sırasıyla Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti de en fazla ihracat yapılan diğer ülkeler olarak sıralandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “2020’de 10 ülkeye ihracat yaparken 2021’de bu rakam 12’ye çıktı. Yeni ülkeler arasında ABD, Kanada ve Tayland gibi uzak pazarların yer alması çok değerli. Bununla birlikte her geçen gün gelişme kaydeden sektörün ürettiği katma değer de buna paralel artıyor” dedi.

Yaşanan bu olumlu gelişmelere rağmen somon yetiştiriciliğinde halen bürokrasi ve kamu kurumları kaynaklı sorunların bulunduğuna dikkat çeken Gürdoğan, yurtdışından büyük talep aldıklarını ancak mevcutla talebi karşılayamadıklarını, bürokratik engeller nedeniyle kapasiteyi de artıramadıklarını belirtti.