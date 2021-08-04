Doğu Karadeniz’in 4 kenti 842,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Necati TUZCU

RİZE - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 842 milyon 641 bin 317 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 4 artışla 656 milyon 938 bin 811 doları bulduğunu vurguladı.

Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 6 düşüşle 31 milyon 101 bin 780 dolara gerilediğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 56 artışla 118 milyon 914 bin 969 dolara, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 27 artışla 35 milyon 685 bin 757 dolara yükseldiğini aktardı.

Kalyoncu, anılan dönemde yapılan ihracatın 438 milyon 294 bin 733 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 118 milyon 115 bin 117 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 100 milyon 769 bin 787 dolarlık kısmını maden ve metal ürünlerinin, 66 milyon 430 bin 399 dolarlık kısmını ise su ürünleri sektörünün oluşturduğuna dikkati çekti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den 7 ayda 125 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı, Rusya Federasyonu'na yüzde 43 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 32 oranında ihracat artışı yaşandı. Ülke geneli ihracatımızda yaşanan artış trendi paralelinde bölge ihracatımızın yılın 7 ayını artış trendi ile kapatması, 2021 yılının tamamını ihracat artışı ile kapatacağımız yönündeki ümitlerimizi güçlendirmektedir."