Doğu Karadeniz’in ihracatı ocakta yüzde 16 arttı

Osman ŞİŞKO

TRABZON-Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) yetki alanında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den, ocak ayında 145,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 16 artış yaşandı. 2020’nin ocak ayı ihracatı 124.9 milyon dolar olmuştu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz’den gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, Trabzon’un ihracatında %10, Rize’de %73 oranında artış görülürken, %240 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşandığını açıkladı. Gümüşhane ve Rize’nin ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etkenin; pandemi etkisini üzerinden atmaya başlayan maden sektörünün ihracatında toparlanma sürecine girilmesi ve alınan yeni siparişlerle sektör ihracatının canlanması olduğunu açıklayan Kalyoncu, “Yılbaşı nedeniyle yakın komşu ülke pazarında yaşanan durgunluk nedeniyle Artvin ili ihracatında yüzde 23’lük bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki aylarda piyasaların açılması ile bu ilden yapılacak ihracatın tekrar artış trendine gireceği öngörülüyor” şeklinde konuştu.

Bölge ihracatının yeni yıla artışla başlaması ve belli sektörlerde yaşanan yüksek oranlı ihracat artışlarının, ihracatçıyı ümitlendirdiğini ve doping etkisi yarattığını dile getiren Kalyoncu, şöyle devam etti: “Önümüzdeki aylarda COVID-19 pandemisinin aşı çalışmaları ile kontrol altına alınması sonucu yurtdışı piyasalarda yaşanacak talep artışlarının, ihracatımızı çok daha üst rakamlara ulaştıracağını öngörüyoruz. Yakalanan bu artış ivmesinin çok daha üst oranlara çıkması için özellikle lojistik maliyetlerinde bir miktar destek sağlanmasını ve uzun süredir bekleyen KDV iadelerinde sürecin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler hem bölge ve hem de ülke ihracatımızda büyük sıçrama yaptıracak.”