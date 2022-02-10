Doğuş Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerine 13 Öğretim Üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'na ise 3 Araştırma-Öğretim Görevlisi alınacak.

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi olan 24 Şubat 2022 Perşembe gününe kadar ilgili birimlere ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Araştırma-Öğretim Görevlisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.