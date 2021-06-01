Dok-San, görme engellilere yönelik ürünlerle ödül aldı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’nin entegre tekstil firmalarından Dok-San Denizli Dokuma Sanayi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ürettiği görme engelli bireylere özel tekstil ürünleri ile ödül aldı. Dört yıl önce kurulan Ar-Ge merkezlerinde ürün ve üretim esaslı projelerin yanında sosyal sorumluluk projeleri de geliştirdiklerini söyleyen Dok-San Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdemir, görme engelli bireyler için geliştirdikleri, Barille alfabeli ve karekodlu tekstil ürünleri projelerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri’nde üçüncülük ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Denizli OSB’de faaliyet gösteren ve 24 ülkeye ihracat yapan Dok-San, proje için Denizli Altınokta Körler Derneği ile işbirliği yaptı. Görme engelli bireylerin tekstil ürünü alırken ve kullanırken yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak üzere proje geliştiren firma, Ar-Ge merkezinde 11 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışması sonucu özel bir nakış teknolojisiyle İngilizce ve Türkçe Braille alfabesi baskılı havlu, bornoz ve nevresim üretti.

Havlu ve bornoza Braille alfabesi ve karekod işlendi

Ürünlerin üzerine Braille alfabesinin yanında telefon ve tabletler aracılığıyla sesli yardım verebilen karekodu da yerleştirdiklerini söyleyen Özdemir, “Görme engelli bireyler ürüne işlenen karekod ve Braille alfabesi sayesinde ürünün rengi, deseni ve kullanım talimatı gibi bilgilere ulaşabiliyor. Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlamak için yürütülen çalışmalara Dok-San ailesi olarak katkı sağlamayı hedefl iyoruz” diye konuştu.