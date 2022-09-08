Doka, 154 yıllık bilgi birikimini 5. İhtisas Fuarı’nda aktaracak

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - Tünel, köprü, yol, viyadük, pilon gibi projelerde sorumluluk üstlenen ve sunduğu çözümlerle sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren Doka, alandaki uzmanlığını "5. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı”nda katılımcılara aktaracak. Köprü, tünel ve yol yapımının önemli bir bilgi birikimi, tecrübe ve ihtisas gerektirdiğinin altını çizen Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, “Bugüne kadar Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri dâhil farklı ulaşım projelerinde sorumluluk aldık. Doka‘nın inşaat verimliliğini artırmak ve sistematik bir şekilde uygulamak için tedbirler geliştirmeye, kalıp teknolojisinde öncü olmaya devam etmesinin sebebi budur. 154 yıllık uluslararası bilgi birikimi ve ekibimizin uzmanlığı ile ülkemizin önemli ve örnek projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarıyla da işbirlikleri yapıyoruz. Doka olarak her zaman müşterilerimize somut fayda ve katma değer sağlayacak çözümlerle yaklaşıyoruz ve onlarla bir çözüm ortağı gibi çalışıyoruz” dedi.

Projelerinde iş güvenliğine maksimum önem verdiklerini vurgulayan Özatay, “Firmalara sunduğumuz tüm sistemler maksimum iş güvenliği sağlıyor ve böylelikle iş verimliliğini artırıyor. Ürün ve hizmetlerimizle inşaat sektöründe maksimum güvenlikli bir çalışma ortamı yaratmak, hızlı imalatı mümkün kılarak şantiye maliyetlerini aşağıya çekmektir. Doka olarak ana hedeflerimizden biri inşaat sektöründe özellikle yüksekte çalışmanın getirdiği tehlikeleri ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı projelerinde yer aldıklarını vurgulayan Özatay, “ABD‘de Mississipi Nehri Köprüsü, Belgrad’da bulunan Sava Nehri Köprüsü, Almanya’da Froschgrundsee Vadi köprüsü gibi projelerin inşasında yer aldık. Türkiye de ise 1915 Çanakkale Köprüsü, Kömürhan Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun İhsaniye ve Çayırköy Viyadüklerinde yine Doka Kalıp Sistemleri tercih edildi. Önemli projelerde olmanın haklı gururuyla 5. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza sahadan gelen tecrübelerimizi aktaracağız” dedi.