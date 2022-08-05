Doka Kalıp ve İskele’den sosyal medya kampanyası

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Sosyal medyada yapılan kampanya kapsamında Doka çalışanları, iş ortakları ve kariyer yolculuklarına destek olduğu ve büyük önem verdiği üniversite öğrencileri, Doka ile ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Kampanyanın duyurusu ve ilk paylaşımı ise Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay’dan geldi. Paylaşımında Doka ekibinin çalışırken çeşitli fotoğraflarına yer veren Özatay, “Başlamadan ilk ben söylemek istedim: #BenceDoka emek ve güven demektir. Tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim” yazdı. Kampanyada, Doka ile temas etmiş kişilerin düşünceleri; fotoğrafları, adları ve mesajlarıyla yayınlanıyor. Şimdiye kadar yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle; “BenceDoka başarı ve kalitede fark yaratmak demektir,” “Bence Doka, olmazı oldurandır,” “Bence Doka, sektörün temel taşıdır, altyapısıdır, sürekli takip edilenidir,” “Bence Doka, en iyi arkadaşınız, en güveneceğiniz insan, ailenizin bir bireyidir.”

İnşaat sektörünün temel unsuru olan kalıp ve iskele alanında yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Doka, dünya çapında hız ve iş güvenliği konularında inşaat sektöründe marka bilinirliği en yüksek şirket olarak tanınıyor. Firma, Avusturya’da küçük bir ahşap işleme atölyesi olarak yolculuğuna başlayan 154 yıllık Umdasch Grup’un amiral gemisi olarak, bugün 5 kıtada, 7 binden fazla çalışanı ve tecrübesiyle sektörünün lider firmalarından biri. Doka’nın köklü ve başarısını kanıtlamış bir firma olması, müşterileri tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Yer aldığı projelerin ilk planlama aşamasından sona ermesine kadar tüm süreçlerinde çözüm ortağı olan Doka, çalıştığı projelerde ihtiyaçları doğru tespit edip zaman ve maliyet kapsamında en optimum çözümü sunarak, üretim, planlama ve uygulama aşamalarının tümünde güvenliği ilk sırada tutuyor.

Yurtiçi ve yurtdışı inşaat projelerinin güvenilir çözüm ortağı

Doka, görev aldığı projelere sunduğu özel çözümlerle sektörün en çok tercih edilen firması haline gelirken, artan pazar payı cirosu ve karlılığı da bu başarıyı ispatlıyor. Doka Türkiye, özellikle son yıllarda Türkiye’nin yanısıra Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan pazarlarındaki çevre coğrafyanın en önemli altyapı ve üstyapı projelerinde öncelikli tercih edilen kalıp ve iskele tedarikçisi konumuna geldi. Projelerde gelişen taleplere hızlı cevaplar üreterek müşterilerine çözüm sunan Doka, sektördeki konumunu yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucu sektöre getirdiği yeniliklerle her geçen gün daha da güçlendiriyor. Doka’nın ürünleriyle ve mühendislik çözümleriyle görev aldığı mega projeler arasında; Irak Merkez Bankası projesi, Bağdat Mall Alışveriş Merkezi, tüm Orta Asya’nın en yüksek binası olan Özbekistan’daki Nest One Tower, Azerbaycan’da Flame Towers, Crecent Development Projesi ve Port Bakü projeleri bulunuyor. Türkiye’de sektör lideri olan Doka, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Projesi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alan Ziraat Finans Kuleleri projesi, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kömürhan Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Eyiste Viyadüğü, Mardin Entegre Gübre Tesisi, Ağaoğlu Maslak 1453, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı gibi Türkiye’nin önemli projelerinde kalıp ve iskele sistemleriyle yer aldı.