Doka, kalıp ve iskeleleriyle mega projelerde yer aldı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli projelerde çözüm ortağı olduklarını aktaran Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, 2020’de yaklaşık 50 projede yer aldıklarını açıkladı. Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin bunlar arasında olduğunu belirten Özatay, “Yeni hastane yatırımları da tamamlandı. Kazakistan’da yapımı devam eden pandemi hastanesi ve otel şantiyelerinin de çözüm ortağıyız. Bağdat’ta iki tane çok büyük şantiyemiz var, ilki 350 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Bağdat Mall Alışveriş Merkezi, diğeri ise Irak Merkez Bankası projesi. Özgüven İnşaat tarafından yapımına devam edilen Özbekistan’daki Nest One Tower projesinde, otomatik tırmanır kalıp sistemimiz ile yer alıyoruz. Azerbaycan’da ise Port Bakü Faz 2’nin yapımında görev alıyoruz” bilgisini verdi.

Ziraat Kuleleri’nde çözüm ortağı

İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olabilmesi yolunda önemli bir adım olarak başlatılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’ndeki Ziraat Kuleleri’nin yapımında da Kalyon İnşaat’ın çözüm ortağı olduklarını bildiren Özatay, “Projenin maksimum verim ve güvenlikle ilerleyebilmesi için çalışıyoruz. Projeye kalıp-iskele çözümlerinin yanı sıra hızlı kurulum, kolay kullanım, yüksek iş güvenliği standartları ve mühendislik hizmetleriyle de teknik destek veriyoruz” diye konuştu.

Ziraat Kuleleri’ndeki iki bloğun çekirdeğinde, Doka’nın otomatik tırmanır kalıp sistemi olan Xclimb 60’ın kullanıldığını belirten Özatay, “Bina çekirdek perdelerinde kullanılan Xclimb 60 sistemi, kalıp işlerinin hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde projede işçilik süreleri kısalıyor. Bina kat bahçelerinin bulunduğu bölümde oluşan büyük boşluğun kapatılması için geniş açıklık geçilme imkanı sağlayan Xbright paneli kullanıldı. Proje genelinde her iki kulenin kolon ve perdeleri için Framax Xlife Sistemi kullanıldı” ifadelerini kullandı.

“Xclimb 60, hidrolik sistemle binayla beraber yükseliyor”

Hidrolik tırmanır Xclimb 60’ta koruma perdesi panellerinin, bina yükseldikçe onunla beraber yükselebilecek şekilde teleskopik olarak tasarlandığı bilgisini veren Özatay, bu sayede tüm bina boyunca boşluksuz ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak tam bir koruma sağlandığını vurguladı. Özatay, şöyle devam etti: “Projede kullanılan özel döşeme mesnetleri sayesinde bina geometrisinden dolayı döşemede oluşan ve sürekli yer değiştiren boşluklardan etkilenmeden sistemin kesintisiz hidrolik olarak tırmanması sağlanıyor. Ayrıca bina geometrisine adapte edilmiş eğime uyumlu yükleme platformları ile güvenli ve hızlı yük taşıma olanağı bulunuyor."