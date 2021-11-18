DOKAP sözleşmeli uzman personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 2 (iki) sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular e-Devlet'te yer alan “DOKAP- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” üzerinden yapılacak.

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