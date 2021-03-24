Dökme ve varilli zeytinyağında ihracat yasağına tepki

İZMİR - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), sektör görüşü alınmadan getirilen yasağa sert tepki gösterdi ve karardan acilen dönülmesini, pazarda serbest piyasa kurallarının işlemesini istedi. EZZİB’in yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre Türkiye'nin 2021/22 sezonuna 43 bin ton stok ve 172 bin tonluk tahmini rekolte ile girdiğine vurgu yapılarak, “Geride kalan 4 ayda özel kararnameyle Türkiye’ye getirilen zeytinyağı miktarına yakın, geçtiğimiz sezonlara kıyasla düşük düzeyde bir ihracatımız olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yıllık 140 bin ton iç tüketimi olduğu bir gerçek. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 60-70 bin ton civarı zeytinyağımız var. İhracatımızın yaklaşık yüzde 55'i dökme olarak yapılıyor. Zeytinyağı enflasyonu tırmandıracak boyutta bir etki yapmıyor. Zeytinyağı fiyatlarında diğer bitkisel yağların fiyatlarındaki kadar büyük artışlar olmadı” denildi.

Kontratlar yıllık yapılıyor



İhracatta yıllık kontratlar yapıldığına işaret eden açıklamada, şu görüşler yer aldı: “İhracatçılar bu taahhütlerini yerine getiremezlerse prestij kaybı yanında, önümüzdeki yıllarda da bu müşterileriyle çalışmalarının yolu kapatılmış olacak. Türkiye, üretimde dünya ikinciliği hedefiyle 2002 sonrasında devlet destekleriyle 90 milyon olan zeytin ağacı varlığını 180 milyona çıkardı. Bu ağaçlarla 650 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşacağız. İhracat olmazsa zeytinyağı fiyatları üreticiyi tatmin etmez. Bu yasak üreticimizi de mağdur edecektir. 20 yıl önce aynı yasak getirildiğinde zeytinyağının ortalama fiyatı 90 centlere düşmüştü. Zaten düşük seyreden ihracatımızın tamamen yok olmaması için bu karardan vazgeçilmeli” denildi.



KDV yüzde 1’e çekilsin



Türkiye’de kişi başı yağ tüketiminin 17 litre seviyesinde olduğuna dikkati çeken açıklamada, “Zeytinyağı bu tüketimden 2 litrelik pay alıyor. Zeytinyağı fiyatlarının düşmesi ve tüketiminin daha da artması için önerimiz zeytinyağında yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi. Bu sayede litrede 2,5 TL civarında fiyatlarda tüketicimiz lehine bir rahatlama olanağı ortaya çıkacaktır” görüşüne yer verildi.