Doku Tasarım Yarışması’nda başvuru süresi uzatıldı

GAZİANTEP (DÜNYA)

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na başvurular devam ediyor. Yarışma kapsamında düzenlenen online buluşmada GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, yönetim kurulu üyeleri ve yarışma koçu moda tasarımcısı Dilek Hanif üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

“Yaş sınırı yok”

İlk defa düzenledikleri kumaş tasarım yarışmasıyla ilgili olarak özellikle gençlerin tüm öneri ve fikirlerini önemsediklerini ve dikkate aldıklarını ifade eden Kaplan, “Yarışma ile katma değerli ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef ile yola çıktık. Yarışmamızın en önemli özelliği ise sınırlarının olmaması. Tek şartımız, yarışmacılarımızın daha önce İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında ilk 3’e girmemiş olması. Bunun dışında yarışmaya katılan tüm adaylarımızı tamamen özgür bıraktık. Bu yarışmanın kazananı aslında tüm katılımcılar olacak” dedi. Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın tasarımın ön planda olduğu ve jürinin de teknik ve tasarımı değerlendireceği bir yarışma olacağını kaydeden Kileci, şunları kaydetti: “Tasarımcısından tekstilcisine, ihracatçılardan üretim tesisine kadar geniş bir yelpazeyi bu yarışmanın içinde barındırıyoruz. Türkiye ve Gaziantep olarak köklü bir kumaş ve üretim kültürümüz var. Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile kültürümüzü taçlandırarak başkalarının yaptığını yapmak değil, örnek işler yapmak istiyoruz. Gaziantep, ihracat tarafında çok iyi. Son dönemlerde global pazarda boy gösteren markalar çıkardık. Bu markaların pazar paylarını korumak için yeni tasarımlara ihtiyaç duyduğu aşikâr. Diğer taraftan global pazarda diğer markaların var olmasının tek yolu inovatif tasarımlardan geçiyor. Dolayısıyla birlik olarak bu tarz organizasyonlara, kumaş tekniğine, tasarıma ve tasarımcılara çok önem veriyoruz. Gelen tüm fikir ve önerileri de dikkate alıyoruz.”

“İlk 10’a girenlere eğitim ödülü verilecek”

Kovid-19 nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 17 Mayıs olan son başvuru tarihini 21 Haziran olarak değiştirdiklerini anlatan Kileci, “İlgililer "dokusundasanatvar.org" adresinden başvuru yapılabilecek. Sonuçları ekim ayında açıklanacak yarışmamız sonucunda birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül vereceğiz. İlk üçe giren yarışmacılarımız uygun görülmesi halinde 2 yıl süreyle uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitim görme imkânına sahip olacak. Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finalistimize ise belirleyeceğimiz bir tasarım akademisinden "Eğitim Programı Ödülü" vereceğiz” diye konuştu.

“Temayı hissetmeliyiz”

Buluşmada yarışmanın gençlere yeni iş fırsatları sunan yönünü vurgulayan moda tasarımcısı Dilek Hanif, tüm tasarımların değerlendirme sürecinde titizlikle inceleneceğini belirtti. Yarışmaya katılanların dosyalarını tek tek incelediklerini söyleyen Dilek Hanif, yarışmada temanın önemine işaret etti. Yarışmaya katılmak isteyenlere kumaş tasarımı ile ilgili önemli ipuçları veren Dilek Hanif, “Öncelikli olarak tasarım yaparken temanızın ne olduğuna karar vermeniz gerekir. Örneğin rüzgâr olduğunu düşünelim. Bu temadan yola çıkarak jüriye rüzgârı hissettirmeniz gerekiyor. Bu detaya son derece önem veriyoruz. Yapılan kumaş dosyası önümüze geldiğinde temaya uygun olup olmadığına bakacağız. Bu uygunluk durumu sizin yarışmada elde edeceğiniz dereceyi ve puanlamayı da doğrudan etkileyecek” dedi.