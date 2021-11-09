Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ihracat odaklı çalışan Teknotrans, üretim altyapısını yeni yatırımlarla güçlendiriyor. Dünyanın önemli firmalarına şanzıman parçaları üreten firma dökümhane tesisi için 100 milyon liralık yeni bir yatırım hedefliyor.Gelecek planları ile ilgili bilgiler veren Teknotrans kurucusu ve Genel Müdürü Fikri Keleş, dökümhane yatırımının Teknotrans’a önemli bir ivme katacağını söyledi.



“2022 ve 2023 bizim için dökümhane yatırım senesi olacak” diyen Keleş, “Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde planladığımız dökümhane yatırımı için hazırlıklara başladık. Tahminen 100 milyon liralık bir yatırım planlıyoruz. Dökümhane yatırımı Teknotrans’ın büyüme motoru olacak” şeklinde konuştu.

Hedef sıfır hata üretim

2018 yılında başladıkları üretime yönelik yatırımların artarak devam ettiğini de belirten Fikri Keleş şu bilgileri verdi: “Geçen yıl yüzde 10 kaybımız oldu ama bu yılı 7-7,5 milyon dolar ihracatla tamamlayacağız. 2022’de ise 9 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. 2018 yılında 14 milyon Euro’yu bulan yeni tesis yatırımı yapmıştık. Üretim altyapımızı her geçen gün daha güçlü ve teknolojik hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni lazer tarayıcı ve tezgahlar alarak 2019 ve 2020 yılında da yatırımlarımıza devam ettik. Yakın bir zamanda 5 milyon lira maliyetli 3 yeni tezgah yatırımı daha planlıyoruz. Üretimini yaptığımız parçaların kalitesini tamamen robotik sistemlerle yaptığımız bu bölgenin en gelişmiş laboratuvarına sahibiz. Kalite ve kalite kontrol imkanlarımız Avrupa firmalarının üstünde. On binde bir hata ile üretim yapıyoruz. Hedefimiz sıfır hata üretim.”

5-10-15 yıllık planlama yapıyor

Fikri Keleş, Teknotrans’ın döküm tesisi yatırımını tamamladıktan sonra ileri teknolojili ve altyapısı güçlü entegre bir tesis haline geleceğini de ifade ederek şöyle devam etti: “Teknotrans, Avrupa Birliği kural ve kaidelerine göre kurulan ve çalışan bir şirket. Yatırımlarımızı ve büyümemizi de bu doğrultuda sürdürüyoruz. Dünya ülkeleri ile rekabet edebilmemiz için önemli gördüğümüz döküm tesisi yatırımını 13 bin metrekare alanda Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde planlıyoruz. Döküm tesisi yatımı da tamamlandığında Teknotrans, teknoloji altyapısı güçlü entegre bir tesis olacak. Döküm tesisi yatırımından sonraki planımızı da şimdiden yapıyoruz. Döküm tesisi hizmete girdiğinde kısmi montaja geçmeyi planlıyoruz. Devamında ise Teknotrans’ı 5 yıl sonra şanzıman üreten ve 1000 kişi çalıştıran, 10 sene sonra traktör üreten, belki 15 yıl sonra da kendi markasını bütün dünyaya satabilecek büyüklükte teknolojik bir firma olarak görüyoruz ve yatırımlarımızı da bu yönde planlıyoruz.