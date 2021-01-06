Dokuz Eylül Üniversitesi 3.140 m²'lik arsayı satışa çıkardı

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik arsa satışa çıkarıldı. Satılacak olan taşınmazın KDV hariç muhammen bedeli 3.200.000,00 TL ve geçici teminat tutarı 320.000,00 TL olarak belirlendi.

Taşınmazın satış ihalesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce 15.01.2021 Cuma günü Saat 11:00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak.

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu ihale zarfın en geç ihale günü saat 11:00’e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

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