Domateste miktar düştü, fiyat yarı yarıya arttı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA- Antalya Ticaret Borsası (ATB), Haziran ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi açıklandı.

Buna göre Haziran ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 0.26 ve sebzede yüzde 11.41 azaldı, meyvede ise yüzde 0,29 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) miktar endeksi domateste yüzde 35,84, sebzede yüzde 30.92 ve meyvede ise yüzde 30.30 azaldı. Miktar endekslerinde, Kasım, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarından sonra Haziran ayında da düşüş eğilimi devam etti.

Domates miktar endeksinde, geçen yılın Haziran ayına göre (yıllık) yüzde 35,84 düşüş yaşanırken fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 49 arttı. Domates miktar endeksindeki bu düşüş, son 6 yılın ikinci en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışına yol açtı.

Sebze miktar endeksi, geçen yılın Haziran ayına göre (yıllık) yüzde 30,92 azaldı, fiyat endeksi ise yüzde 29,27 arttı.

Meyve miktar endeksi, yüzde 30,30 düşüşken fiyatlar da ise aksine yüzde 69,28 artış oldu. Meyve fiyat artışı ise son 6 yılın en yüksek fiyat artışı oldu.

Aylık artış

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 0,26 azalırken, işlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,91 arttı.

Sebze işlem miktar endeksi yüzde 11,41 azalırken, fiyat endeksi ise yüzde 1,75 arttı. Sebze fiyat endeksi ise son üç yılın en yüksek aylık artışını yaşadı. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi yüzde 0,29 arttı, işlem fiyat endeksi ise yüzde 24,27 düştü.