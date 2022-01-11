DOMİOSB’de yükte hafif, pahada ağır teknolojiler üretilecek

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kuruluş çalışmaları devam eden Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de (DOMİOSB), birinci etap altyapı yatırımlarının bu yılın Ekim ayına kadar tamamlanması planlanıyor. DOMİOSB Başkanı Turgay Çelik, 107 firmanın yatırım yapacağı birinci etap alanda doluluk oranının ise yüzde 100’e yakın olduğunu söyledi.

DOMİOSB yönetim kurulu yeni yılın ilk toplantısını Turgay Çelik başkanlığında OSB yatırım sahasında gerçekleştirdi. Başkan Vekili Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kar, Günay Güneş ve Serdar Yener ile DOMİOSB Bölge Müdürü Dr. Ersan Şentürk’ün katılımı ile gerçekleştirilen toplantının sonunda DÜNYA’ya bilgiler veren başkan Turgay Çelik, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de yükte hafif pahada ağır ürünlerin üretileceğini söyledi.

Çelik, makine ve savunma sanayi ağırlıklı firmaların kümelendiği DOMİOSB’de yüksek teknolojili firmaların olacağını da belirterek şunları söyledi: “Şu anda OSB’nin kuzeyinde kalan bölgenin altyapı çalışmaları devam ediyor. Önce birinci etabın çalışmaları tamamlanıp arsaları bir an önce yatırımcılarımıza teslim etmek istiyoruz. 168 hektardan oluşan birinci etap alanda 107 firma yatırım yapacak ve doluluk oranı yüzde 100’e yakın. İkinci etapta ise 110 civarında firmanın yatırımı planlanıyor. Lokasyon olarak çok iyi ve avantajlı konumda olan DOMİOSB’ye talep olması halinde alanımızı 426 hektara kadar genişletebileceğiz.”