Doruk Şirketler Grubu 5,5 milyon euroluk yatırım planlıyor 

Duygu GÖKSU



İZMİR - Doruk Uluslararası Lojistik olarak kurulduğundan bu yana cirolarını 350 bin eurodan 2 milyon euroya çıkardıklarını aktaran Doruk Şirketler Grubu Genel Müdürü Vedat Aktaş, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyon euroluk, 2023 yılında da 4,5 milyon euroluk yatırım yapacaklarını söyledi. Aktaş, önümüzdeki dönemde Avrupa’dan başlayarak yurt dışı ofisleri açmayı planladıklarını da ekledi.

Doruk Şirketler Grubu olarak, üç şirketle faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Aktaş, “2014 yılında yönetim kurulu başkanımız Mustafa Çelik önderliğinde kurulan ve gümrük müşavirliği olarak hizmet vermeye başlayan şirketimiz daha da büyüyerek, Doruk Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz. Ltd. Şti., Doruk Ulaştırma Hizmetleri İç ve Dış Tic. A.Ş., Doruk Uluslararası Lojistik Dış Tic. Ltd. Şti. ile Doruk Şirketler Grubu’nu oluşturdu. Çatı firmamız Doruk Gümrük Müşavirliği, bütün gümrüklerde gümrükleme hizmeti veriyor. Doruk Ulaştırma Hizmetleri şirketimizle yurt içi taşımacılık, Doruk Uluslararası Lojistik şirketimiz de TİO’ya (Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi) haiz taşıma işleri organizatörlüğü yapıyor. Dünyanın tüm limanlarından tüm limanlarına parsiyel ve komple, kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı, depolama gibi hizmetleri tek çatı altında veriyoruz” diye konuştu.

Müşterinin taleplerine göre sağlanan hizmetin her aşamasında takip edebilme kapasitesine sahip olduklarından müşteriler tarafından tercih edildiklerini söyleyen Aktaş, “Başından sonuna kadar işlerin takipçisi olabiliyoruz. Lojistik bir zincir. Tüm hizmetleri tek çatı altında verebilmek, sağladığımız bilgi akışı, geri bildirim, evrakların doğru ve eksiksiz olarak bildirilmesi, faturalandırma süreci ve yüklerin son noktaya kadar teslim edilmesi, tüm bunların tek elden ve doğru şekilde sağlanması kaliteli hizmeti beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri karayolu taşımacılığında Türk dış ticaretinin en yoğun olduğu Almanya başta olmak üzere Avrupa ağırlıklı çalıştıklarını söyleyen Aktaş, “Biz Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı pazarın içerisinde yer almaya özen gösteriyoruz. Denizyolunda Çin, karayolunda Orta Avrupa hatlarıyla yoğun olarak çalışıyoruz. 2020 yılında başlayan pandemi süreci bazı firmalar için yıkım olurken Doruk Grup için büyüme fırsatı yarattı. Bu dönemde ciddi anlamda ekipman tedarik sıkıntısı yaşandı. Biz bu dönemde doğru iş ortaklarımızla, eksiksiz ekipman sağladık ve bu başarı pandeminin bitmesine yakın daha fazla getiri sağladı. Süreci iyi yönettiğimiz için pandemi süreci ayrıca bir hız kazandırdı ve yatırımlar devam etti” ifadelerini kullandı.

Doruk Şirketler Grubu’nun kurulduğu yıldan bu güne cirosunu artırarak 2022 yılını 3 milyon euro ciro ile kapatacağını söyleyen Aktaş, “Grup şirketi olarak 2014 yılında 3 personelle işe başlanılan hizmetlerimize şu an için 50’ye yakın personelimiz ile devam ediyoruz. Öncelikle gençlere imkan vermeyi önemsiyor ve istihdam sağlıyoruz. Müşteriye dokunan tüm çalışma arkadaşlarımız lojistiğin tüm alanlarına iş yapabilecek kapasitede yetişiyor. Bu anlamda diğer firmalardan ayrılıyoruz” dedi.



“Yurt dışında marka bilinirliğini artıracağız”

Doruk Şirketler Grubu olarak 2022 yılı sonuna kadar, 1 milyon euro yatırımı planladıklarını aktaran Aktaş, “ 2023 yılı için ise 4,5 milyon euroluk yatırım yapmayı öngörüyoruz. Hedeflediğimiz sayı artabilir ancak eksilme söz konusu olmaz. Öte yandan en büyük hedefimiz dünyaya açılmak. Dünya üzerinde yayılarak hizmet kalitesini artırırken aynı zamanda bir yurt dışı servis departmanı yaratarak oradaki müşterilere de dokunmak istiyoruz. Böylece marka bilinirliği ve değerini de artırmış olacağız” ifadelerini kullandı.